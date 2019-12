Preocupa que México no esté en foros internacionales, decano de la UDLAP

Rossi A. G.

Preocupa la ausencia de México recientemente en foros internacionales, uno de los casos es la cumbre del G7, en donde se reúnen jefes de estado para tener un intercambio abierto sobre algunos temas trascendentales para el mundo y dan alguna decisión políticamente orientada. Esto lo ha reiterado en múltiples entrevistas el embajador eminente Raphael Steger Cataño, decano de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de las Américas Puebla.

Por su calidad como catedrático de la UDLAP y la veracidad con la que se ha regido en diversos puestos en gobierno, el embajador Steger Cataño es buscado por medios de comunicación para dar entrevistas sobre cuestiones de política que acontecen en el planeta. En una reciente brindada al canal del Congreso, discutió tres tópicos que para él fueron importantes sobre la cumbre del G7 realizada en Francia: la ausencia de Rusia debido a las sanciones que se le impusieron, el BREXIT como factor disruptivo y que México no había sido invitado.

La última acción referida es notable para el decano de la Universidad de las Américas Puebla, porque significa que el país no está en la mirada del ámbito internacional por ahora. Es decir, no es considerado para discutir rubros que repercuten al planeta, como Australia, Burkina Faso, Chile, Egipto, India, Senegal, Sudáfrica, entre otros que sí se dieron cita aunados a las siete naciones principales. Cuando debería estar en el momento que se tocan temas como la importancia de fortalecer a la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la creación de una especie de conceptualización con la Fiscalía Internacional, la cual “responda no solamente al tráfico de estupefacientes, sino al lavado de dinero y que no alcance el mercado cotidiano de muchos países y eso incluye por supuesto a México”, añadió.

Ante ello es necesario que México busque involucrarse en este tipo de foros internacionales, que además tienen efecto sobre las relaciones con otros países y eso puede ayudar a decidir a qué tipo de mercado quiere entrar. “Por un lado está el TEMEC, pero por otro crear condiciones internas de mercado que no son precisamente condiciones internas de mercado liberales, pero tampoco tienen una definición”, señaló el embajador Raphael Steger.

Sobre lo acontecido en la cumbre del G7, el decano de la Universidad de las Américas Puebla resaltó las discusiones sobre ecología, medio ambiente y cambio climático, el llamado a la no-violencia en puntos específicos, el incremento a la cooperación entre los países y la reforma a la OMC, fundamental para que la propia organización tenga mayor efectividad en el comercio internacional. Aunque “los principales resultados son justamente ese debate abierto respecto de los desafíos mundiales”, añadió.