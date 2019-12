Ofrece Barbosa Huerta respeto a medios de comunicación

Rosi A. G.

· -El gobernador sostuvo una cena con representantes de la prensa.

· -Les ofreció fortalecer los lazos de amistad.

Al sostener una cena con medios de comunicación con motivo de fin de año, el gobernador Miguel Barbosa Huerta les manifestó su respeto a labor que diariamente realizan en beneficio de la ciudadanía, y les ofreció apertura para abordar los diferentes temas que involucran al estado.

“Respeto su libertad absoluta para estar informados y de informar. Nunca pediré a sus medios ‘cállenlo, ya que no me moleste, ya que no me pregunte’. Nunca, jamás haré eso”, sostuvo.

Acompañado de la presidenta del patronato del Sistema Estatal DIF, Rosario Orozco Caballero, y del subsecretario de Desarrollo Político, David Méndez, el mandatario se manifestó a favor de fortalecer los lazos de amistad y comunicación con la prensa, cuyo trabajo es complejo, reconoció.

Barbosa Huerta destacó que, a diferencia de otros políticos, él no se cuida de la prensa, es más, afirmó que la disfruta, incluso calificó de simbiótica la relación que mantiene con los representantes de los medios de comunicación.

“No soy de los que se cuida de la prensa, no lo soy, soy de los que enfrenta a la prensa y digo enfrentar en el mejor sentido de la palabra, porque yo disfruto a la prensa. No la sufro, la disfruto, mantengo ese tipo de relación porque ese es mi estilo como político, y la veo como una relación simbiótica necesaria, que puede llegar a ser afortunada”, expuso.

Por último, el gobernador deseó a los asistentes unas felices fiestas decembrinas y un próspero año nuevo.

“Que todo lo mejor que esté en nuestro entorno ocurra para bien de nuestro trabajo, para bien de nuestras personas, de nuestra familia, que el propósito fundamental de todo lo que hacemos sea convertirnos en mejores personas, que ese sea el nivel de madurez que vayamos alcanzando cada vez que trabajamos y cada vez que enfrentamos problemas”, subrayó.