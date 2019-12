Académico UDLAP presenta exposición en Irapuato

Rossi A. G.

El maestro Juan Mauricio Audirac Camarena, profesor de tiempo completo de la Universidad de las Américas Puebla, inauguró “Apuntes de todas partes” en el Museo de la Ciudad de Irapuato, Guanajuato. Con más de 60 piezas, invita al público a hacer un recorrido por su producción artística de los últimos 20 años.

Gracias al permiso “Desarrollo profesional de la facultad”, que le fue otorgado al Mtro. Mauricio en el semestre de otoño 2018 fue posible realizar esta exposición y cumplir con la función que éste persigue, potenciar a los académicos UDLAP para desarrollar sus actividades académicas y profesionales. La muestra en la antigua casona que alberga el Museo de la ciudad de Irapuato consta de 64 obras en diferentes formatos y técnicas, varias de ellas fueron desarrolladas exprofeso para esta exhibición.

“El proyecto surge a raíz de la invitación que me hace el Instituto Municipal de Cultura de Irapuato el año pasado, a través de su directora Atala Solorio; ella me preguntó que, si estaba haciendo obra, le dije que era algo que había dejado por un momento, y esa invitación me despertó el interés por poder comenzar a generar nueva, continuar proyectos o mostrar obra que se había quedado en el almacén”, declaró el académico.

Apuntes de todas partes hace un recorrido por objetos e imágenes que han marcado momentos particulares en la vida del diseñador y artista Mauricio Audirac. A través de diferentes formatos y medios, el visitante tiene un recorrido lleno de nostalgia sobre juegos, juguetes, imágenes y objetos situados en nuevos contextos y con múltiples significados. El nombre de la exposición hace referencia a la manía de cargar una libreta a todos lados, libretas que se acumulan y en las que los textos e imágenes se confunden y de las cuales, surgen muchas de las ideas que vemos en esta exposición.

El Mtro. Audirac es un diseñador con más de 25 años de experiencia profesional y orgulloso egresado de la Universidad de las Américas Puebla. En su labor docente desde 2001 ha impulsado el desarrollo y capacitación de los futuros diseñadores. Además de esto, su trabajo con las artes plásticas lo ha llevado a combinar técnicas y lenguajes, así como a participar en proyectos artísticos como las exposiciones del 1er. 3er. 4to, 7o. y 8o Encuentro Estatal de Arte Contemporáneo de Puebla, así como en la Bienal de Arte Objeto José Luis Cuevas y dentro de los espacios culturales de la UDLAP, razón por la que, participar en este espacio artístico refrenda su capacidad artística y creativa.

Apuntes de todas partes comparte el recinto junto a otras dos exposiciones y permanecerá hasta el 31 de enero de 2020 y está ubicada en el Museo de la Ciudad de Irapuato, Calle Ignacio Allende 276, Barrio de la Piedra Lisa, 36500, Irapuato, Guanajuato.