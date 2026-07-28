Ariadna Ayala reconoce a policías de Atlixco

Desde Puebla
Ariadna Ayala, presidenta de Atlixco, entregó estímulos a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y reafirmó su compromiso con una corporación digna, honesta y cercana a la ciudadanía.
La entrega de estímulos fue encabezada por Ariadna Ayala, y se reconoció a los elementos que han sobresalido por su desempeño, vocación de servicio y resultados.
Durante la ceremonia, Ariadna Ayala destacó que este reconocimiento representa mucho más que un documento, ya que simboliza un acto de justicia social para mujeres y hombres que, con profesionalismo y entrega, ponen el bienestar de la ciudadanía por encima de los intereses personales.
Los estímulos se entregaron a cuarenta y cinco elementos, de ellos 31 policías, 6 elementos bomberos, 6 de vialidad y 2 radioperadores.
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