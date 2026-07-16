Gobierno del estado fortalece diálogo y agenda laboral con la UNT

-Representantes de los trabajadores y dependencias estatales coordinan acciones para atender planteamientos de gremios poblanos.

Desde Puebla

Puebla, Pue.– El gobierno estatal que encabeza el mandatario Alejandro Armenta Mier estrechó la coordinación con las organizaciones sindicales mediante una mesa de trabajo con delegados de las 17 agrupaciones que integran la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) en Puebla, con el propósito de dar seguimiento a sus principales peticiones y consolidar la atención interinstitucional.

El encuentro refrendó la política de comunicación permanente que impulsa la administración estatal para construir acuerdos en favor de la fuerza laboral, bajo los principios del Humanismo Mexicano y la justicia social.

El secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, destacó que esta reunión dio continuidad a los encuentros sostenidos con la UNT y permitió revisar una agenda común entre las organizaciones gremiales y las dependencias estatales. Señaló que la instrucción del gobernador Alejandro Armenta Mier consiste en mantener una relación cercana, constante y respetuosa con las dirigencias, con el objetivo de resolver sus inquietudes mediante la concertación y la coordinación institucional.

El titular de la SEDETRA indicó que el programa Trabajo Digno también contempla la resolución directa a las demandas del sector laboral, por lo que cada solicitud contará con seguimiento dentro del ámbito de competencia de las instituciones participantes. Añadió que la labor conjunta fomenta la equidad, impulsa el desarrollo económico y contribuye a la Construcción de la Paz mediante relaciones basadas en el respeto, la legalidad y la corresponsabilidad.

En el encuentro participaron el secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui; la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez; la subsecretaria de Empleo e Inspección, Raquel Medel Valencia, así como portavoces del Sistema Estatal DIF y de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, quienes refrendaron el compromiso de colaborar de manera coordinada para dar respuesta al sector laboral y estrechar la vinculación institucional con las agrupaciones obreras de la entidad.

Por parte de la Unión Nacional de Trabajadores asistieron el secretario general del SITHNPSSEP, Joaquín Gutiérrez; la secretaria de Relaciones Exteriores del SITHNPSSEP, Nancy Ramírez; el secretario de Educación y Propaganda del SITAUDI, Mario Quintero; el secretario general del SUTELSM, Enrique Chávez; la secretaria del Exterior y Previsión Social del SUTINAOE, Concepción Pani; el secretario general del SUTINAOE, Manuel Escobar; el representante de Colonos de la FCUP, Alberto Hernández; el secretario general de la UNCIMSS, Ángel Castillo; la integrante de la Comisión de Organización de la UNCIMSS, Blanca Espejel; el secretario general del SNETNMPEPPSF, Alejandro García; el integrante de la Comisión de Honor y Justicia de la ASPABUAP, Gérard González; así como portavoces del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana: Pavel Rocha, Tino Palomar, Ignacio Rodríguez, Jenny Franco, Raquel Ojeda y Guillermo De Ita, quienes reiteraron su disposición para mantener el entendimiento constante con el Gobierno del Estado en favor de los asalariados poblanos.