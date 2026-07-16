Lamenta gobierno de Puebla asesinato de periodista en San Martín Texmelucan

Erika Méndez
El gobierno de Puebla lamentó el asesinato del periodista Josúe Martínez en San Martín Texmelucan.
La administración estatal reafirmó el rechazo a la violencia, al asegurar que en la entidad existe respeto irrestricto a la libertad de expresión, al disenso, a la información y a la verdad.
Exhorto a la Fiscalía General del Estado a que realice las investigaciones correspondientes, para dar con los responsables y el móvil de esta condenable agresión.
La víctima era maestro de profesión y recientemente se había graduado como abogado.
Además, hací actividades de reportero y administraba una página de noticias.
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