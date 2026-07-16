BUAP realiza Coloquio Interno de la Comisión en Inclusión y Discapacidad

Desde Puebla

Con la intención de analizar y fortalecer propuestas que abonen a la construcción de una política institucional en materia de atención y acompañamiento a personas con discapacidad, la BUAP celebró el “Coloquio Interno de la Comisión en Inclusión y Discapacidad: hacia una política institucional de inclusión, accesibilidad y discapacidad en nuestra universidad”, el cual se llevará a cabo este 16 y 17 de julio en Ciudad Universitaria.

Este coloquio está organizado por el Área de Inclusión Social y Educativa de la Coordinación Institucional de Igualdad de Género, perteneciente a la Defensoría de los Derechos Universitarios. Participan estudiantes, docentes y personal administrativo de diferentes dependencias, facultades y complejos regionales.

Los avances que se expondrán derivan de los trabajos de seis grupos de una comisión para la elaboración de la Guía Institucional y Transversal para la Inclusión y Atención de las Personas con Discapacidad en la BUAP.

Las temáticas son: gobernanza inclusiva; cartografía en materia de inclusión y discapacidad; caracterización de la discriminación por motivos de discapacidad y capacitismo; rutas de inclusión y acompañamiento a personas con discapacidad; identificación, atención y eliminación de barreras para el aprendizaje y la participación, y conocimiento en materia de inclusión y discapacidad: hacia un Comité Institucional de Discapacidad.

Federico Limón Serrano, director de Seguimiento de Quejas y Recomendaciones de la Defensoría de los Derechos Universitarios, indicó que existe el compromiso de promover y defender los derechos humanos de toda la comunidad universitaria, por eso agradeció el esfuerzo y las propuestas del maestro Jhonatthan Maldonado Ramírez, responsable del área de Inclusión Social y Educativa, quien impulsa estas iniciativas.