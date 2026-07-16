FIFA entregará anillos de campeón al ganador del Mundial 2026

RÉCORD

El Mundial 2026 tendrá una innovación histórica durante la Final entre España y Argentina, pues la FIFA entregará por primera vez anillos de campeón al equipo que conquiste el torneo. El partido decisivo se disputará este domingo 19 de julio en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

Inspirada en una de las tradiciones más reconocidas del deporte estadounidense, la FIFA incorporará un distintivo similar al que reciben los campeones del Super Bowl y las Finales de la NBA. Los anillos se sumarán al trofeo y a las medallas de oro que habitualmente reciben los ganadores de la Copa del Mundo.

¿Cómo serán los anillos del Mundial 2026?

Las piezas estarán cubiertas de oro y contarán con incrustaciones de diamantes y zafiros. En uno de sus costados aparecerá la figura de la Copa del Mundo, mientras que en el centro incluirán la leyenda “FIFA World Cup 2026 Champions”.

La FIFA anunció que se producirán únicamente dos mil 26 anillos numerados, una cantidad elegida como homenaje al año de celebración del torneo. De ese total, 30 serán reservados para los integrantes de la selección campeona y su cuerpo técnico.

Las mil 996 piezas restantes estarán disponibles para aficionados de diferentes partes del mundo como productos oficiales conmemorativos. Por el momento, el organismo no informó el precio que tendrán ni la fecha en la que comenzará su comercialización.

El capitán y el técnico recibirán anillos provisionales

Inmediatamente después de la Final, el capitán y el entrenador de la selección ganadora recibirán anillos provisionales para conmemorar la conquista. Posteriormente, las 30 piezas definitivas serán fabricadas a la medida de cada uno de sus destinatarios y entregadas oficialmente.

De esta manera, los campeones podrán conservar una joya personalizada como símbolo de uno de los mayores logros de sus carreras. La FIFA señaló que cada anillo será elaborado para ajustarse perfectamente a su propietario y representar un recuerdo para toda la vida.

España buscará conquistar su segundo campeonato mundial después del título obtenido en Sudáfrica 2010, mientras que Argentina intentará sumar su cuarta estrella y convertirse en la primera selección desde Brasil en 1962 que logra ganar dos Mundiales consecutivos.