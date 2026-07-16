Anuncian expoventa y pasarela artesanal en Atlixco

Desde Puebla

¿Sin plan?

Ven a Atlixco este fin de semana y disfruta de la Expoventa y pasarela Artesanal el 18 y 19 de julio en la Explanada del Zócal.

Podrás encontrar una amplia variedad de productos elaborados por manos artesanas, entre ellos joyería, textiles, prendas bordadas, accesorios, bolsas y artículos representativos de la riqueza cultural de la región.

La expo, de acuerdo con la presidenta Ariadna Ayala, se realiza para impulsar la economía local y promover los productos de las y los artesanos.

El sábado18 de julio a las 15:00 horas se realizará una Pasarela Artesanal, donde se exhibirán diseños y creaciones que resaltan la identidad, tradición y creatividad de las y los productores participantes.

La expoventa estará abierta al público en un horario de 10:00 a 19:00 horas, ofreciendo una oportunidad para apoyar el consumo local, conocer el trabajo artesanal de Atlixco y adquirir piezas únicas elaboradas con gran calidad y dedicación elaborados por mas de 11 expositores locales.