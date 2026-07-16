Académicos BUAP ofrecen repositorio orientado al estudio de la lengua Yuhmu

María Huerta

Los catedráticos e investigadores de la Facultad de Ciencias de la Computación, Arturo Olvera López e Iván Olmos Pineda respectivamente, laboran en el proyecto ZETZOHO-YUHMU. SPEECH DATASET.

Dicho proyecto, presenta un conjunto de datos orientado al estudio de lenguas con pocos recursos y en peligro de extinción, como es el caso de la lengua Yuhmu, una variante de la lengua Otomí.

Está diseñado para apoyar la investigación en reconocimiento automático del habla (ASR, por sus siglas en inglés), y el análisis de la pronunciación en escenarios con datos lingüísticos limitados.

Además, proporciona una base para el desarrollo de sistemas destinados a la retroalimentación de la pronunciación en los procesos de aprendizaje de idiomas, así como para el fortalecimiento de los esfuerzos en la preservación y documentación de las lenguas indígenas en México.

Al respecto, el investigador Arturo Olvera López, agradeció el apoyo de la BUAP para la realización del proyecto, ya que dijo que con ello se dará mayor representación a las lenguas índigenas.

“El repositorio es de libre acceso y puede ser de mucha utilidad para la comunidad que hace investigación relacionada al procesamiento del lenguaje natural considerando lenguas indígenas en México que actualmente están poco representadas respecto a la cantidad de personas hablantes de la lengua”, finalizó.