Ingresan a Ernesto Ruffo a la FGR de Baja California tras detención por delincuencia organizada y huachicol fiscal

LA JORNADA

El ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, ingresó a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) de la Zona Río de Tijuana, tras ser detenido por autoridades del gobierno de México.

Investigación sobre contrabando de combustible

Al anunciarse su detención, el Ministerio Público Federal indicó que su aprehensión es “resultado de una investigación de alta complejidad relacionada con grandes operaciones de contrabando de combustible”.

Esas operaciones fueron realizadas por Ingemar, “una empresa fundada por el ex gobernador de Baja California, la #FGR solicitó y obtuvo una orden de aprehensión por la posible comisión de los delitos de delincuencia organizada y contrabando”.

La orden de aprehensión fue cumplimentada en Ensenada, Baja California, por elementos de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), indicó la FGR.

Ernesto Ruffo Appel fue el primer gobernador en la historia de México proveniente de un partido de oposición al PRI. Militante del Partido Acción Nacional (PAN), gobernó el estado de Baja California de 1989 a 1995.

Antecedentes

El pasado 9 de julio, la FGR dio a conocer que las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad descubrieron una red de contrabandistas de combustible de Estados Unidos a territorio nacional que utiliza ferrocarriles para trasladar los hidrocarburos, y como ruta principal para ingresar a México la aduana de Matamoros, Tamaulipas.

Las autoridades reportaron que este grupo delictivo, considerado “contrabandistas ferroviarios”, declaraba a las autoridades cargamentos de aditivos o aceites, y en todo caso que se reportara gasolina o diésel, en “volúmenes mucho menores a los que realmente transportaban, o incluso informando que eran productos con una carga fiscal distinta, ocultando así millones de litros de hidrocarburos”.

La información dada a conocer refirió que en el esquema de huachicol ferroviario “participan empresas importadoras, agentes aduanales, firmas destinatarias del combustible, operadores ferroviarios y compañías encargadas de la dispersión financiera de los recursos, todos integrados para fragmentar la trazabilidad de la operación y aparentar que el producto tiene origen lícito.”