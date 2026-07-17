Música y diversión familiar con la presentación del Bebeto y Patrulla Cachorro en la Feria de Atlixco 2026

Staff/RG

La Feria de Atlixco 2026 continúa revelando las actividades que forman parte de su cartelera, ofreciendo opciones de entretenimiento para públicos de todas las edades.

La Feria de Atlixco se realiza del 18 al 26 de julio en el Centro de Convenciones de Atlixco, Puebla y como parte de su programación artística, el viernes 24 de julio se presentará El Bebeto, uno de los exponentes más populares del regional mexicano, quien deleitará al público con éxitos como Lo Legal, Seremos, Mente Degenerada y Cuando Tú Me Besas.

El sábado 25 de julio, las familias podrán disfrutar de la obra infantil “Patrulla Cachorro Tributo”, un espectáculo inspirado en los populares personajes que promete diversión, música y entretenimiento para niñas, niños y sus acompañantes.

Con una combinación de conciertos, espectáculos familiares y diversas atracciones, la Feria de Atlixco 2026 se consolida como uno de los eventos más importantes de la región.