Cynthia Klitbo, Yahir y Flor Vigna formarán parte de la cuarta temporada de “La Casa de los Famosos México”

Por Mino D’Blanc

La producción de “La Casa de los Famosos México” confirmó que Cynthia Klitbo, Yahir y Flor Vigna formarán parte de su cuarta temporada.

-Quién es Cynthia Klitbo:

Actriz con más de cuatro décadas de trayectoria que respaldan su impecable trabajo que la han convertido en un referente de las telenovelas mexicanas. Su labor histriónica se dio a conocer con éxitos melodramáticos como “Cadenas de amargura” y “La dueña”. Su interpretación de Tamara de la Colina en “El privilegio de amar” la consolidó en el género telenovelero. A partir de entonces la gran cantidad de personajes a los que ha dado vida en producciones como “La casa en la playa”, “Palabra de mujer”, “Atrévete a soñar”, “Teresa”, “Minas de pasión”, así como en el teatro que ha sido testigo de su inacabable talento en puestas en escena como “Rosa de dos Aromas” y “¿Por qué los hombres aman a las cabronas”, le han hecho ser considerada una primerísima actriz mexicana con reconocimiento a nivel mundial. También ha incursionado en realities como “Bailando por un sueño”, “Secretos de villanas” y “¿Quién es la máscara?”. En su vida personal, es madre de Elisa y es apasionada de los animales. Cynthia Klitbo ha enfrentado cada etapa de su vida con la misma intensidad que la caracteriza dentro y fuera de los escenarios.

-Quién es Yahir:

El haber concursado y ganado el reality show televisivo de canto “La Academia” lo convirtió en una de las grandes revelaciones musicales. Tras más de veinte años de trabajo ininterrumpido, lo han confirmado como uno de los artistas con una de las carreras más sólidas de la industria. Su talento y sencillez lo han llevado a realizar exitosísimas giras no solamente en la República Mexicana, sino también en la Unión Americana y en varios países de América Latina. De sus éxitos más grandes como cantante están “Alucinado”, “La locura”, “Fue ella, fui yo” y “Contigo sí”. Ha compartido el escenario con otras figuras muy importantes como Yuridia, María José y María León. Además de su trabajo como solista, también ha destellado fuertemente en puestas en escena del género musical como “Hoy no me puedo levantar”, “Mentiras”, “Vaselina” y “Jesucristo Súper Estrella”. Recientemente en el programa de televisión “Juego de voces” mostró una nueva faceta y compartió escenario con Mijares, Emmanuel, Yuri, entre otros, con lo que demostró que su trayectoria está consolidada por su multifacetismo, versatilidad y conexión con el público.

-Quién es Flor Vigna:

Oriunda de Argentina, es actriz, cantante y creadora de contenido que alcanzó fama por su participación en “Combate” que es uno de los realities de competencia más exitosos de su país, convirtiéndose en una de las concursantes más destacadas. Posteriormente, su popularidad se afianzó al haberse coronado campeona de “Bailando por un sueño”. Ambas participaciones la posicionaron como una de las personalidades jóvenes más reconocidas de la televisión argentina. Tras su éxito en dichos realities, Flor Vigna incursionó como actriz, así como en la música y en las redes sociales en las que acumula más de cinco millones de seguidores. Acostumbrada a asumir nuevos retos, también formó parte de “Supernova”, evento de boxeo organizado por una plataforma streaming en donde mostró una vez más su espíritu competitivo y resultó vencedora de su combate.

-Sobre “La Casa de los Famosos México”:

Es una producción de TelevisaUnivision y Endemol Shine Boomdog. Se adentrará en la realidad de una casa habitada por un grupo de famosas personalidades quienes aisladas totalmente del mundo exterior, tendrán que convivir 24 horas al día, sabiendo que todo lo que hacen es observado. La estrecha convivencia y el reto de no ser eliminados generarán un ambiente lleno de tensión, en donde las emociones se amplifican y se vuelven más intensas.

-Transmisiones de “La Casa de los Famosos México” en su cuarta temporada:

Todo lo que ocurra durante las revelaciones de la cuarta temporada será una experiencia multiplataforma y el público la podrá seguir a través de “las estrellas”, Canal 5, Canal 9 y ViX, además de las redes oficiales de este reality, así como en YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Cabe mencionar que a través de ViX los televidentes podrán ver todo en vivo en formato 24/7 y sin censura.

La cuarta temporada de “La Casa de los Famosos” comenzará transmisiones el domingo 26 de julio a las 20:30 horas por “las estrellas”.