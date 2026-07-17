Deuda de sueño e irse a la cama con el celular: hábitos que afectan la salud del cerebro

Staff/RG
- Cerca del 20% de las personas mayores a 20 años duermen menos de 7 horas por trabajo o entretenimiento en redes sociales.
- Olvidar la ubicación de las llaves o el auto puede ser uno de los síntomas de deterioro cognitivo por privación de sueño.
- Una mala calidad de sueño se relaciona directamente con enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer y Parkinson.
En el marco del Día Mundial del Cerebro que se conmemora el 22 de julio, especialistas buscan concientizar sobre los riesgos asociados con la privación del sueño por actividades como el trabajo o el entretenimiento en redes sociales (jet lag social), hábitos comunes de la vida moderna que interfieren con la salud cerebral y pueden aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson.
Actualmente se estima que al menos, cerca del 20% de las personas mayores a 20 años duermen menos de 7 horas como consecuencia de estas actividades, afectado su bienestar físico, mental y cognitivo.
El Dr. Óscar Sánchez Escandón, neurólogo y neurofisiólogo responsable de la coordinación de Medicina del Sueño del Centro Médico ABC, señala que estamos frente a uno de los mayores desafíos para la salud cerebral en la actualidad, pues un adulto necesita un promedio de 8 horas de sueño para que pueda cumplir funciones vitales en el cerebro como la eliminación de proteínas dañinas, así como completar procesos de regeneración, reparación y reorganización de la memoria y el aprendizaje.
No todas las horas de sueño significan descanso
El sueño se divide en diferentes etapas que cumplen con funciones específicas. Aproximadamente el 60% es sueño ligero que se integra desde que dormitamos hasta que el cuerpo comienza a relajarse, disminuir la respiración y el ritmo cardiaco (etapa I y II), mientras que otro 20% es sueño profundo o reparador, y 20% restante es sueño denominado REM (Movimientos Oculares Rápidos), fase donde ocurre la mayor actividad cerebral y los sueños más vívidos.
El Dr. Sánchez Escandón, también presidente de la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño (SOMIMS), menciona que las necesidades de dormir varían según la edad, pues mientras un recién nacido necesita hasta 18 horas para dormir, un adolescente necesitaría entre 10 y 12 horas, un adulto joven entre 7 y 9 horas, y los adultos mayores de 65 años o más entre 7 y 8 horas de sueño.
- Importante detectar un cerebro en crisis por falta de dormir
- El neurólogo explica que cuando nuestro cerebro no tiene suficiente sueño reparador podemos reconocer manifestaciones como:
- Olvidar la ubicación de las llaves o el auto.
- No recordar citas o compromisos relevantes.
- Irritabilidad y cambios de humor durante el día.
- Dificultad para concentrarse.
- Bajo rendimiento laboral o académico.
Cuando estos síntomas no tienen atención profesional pueden provocar un deterioro cognitivo progresivo, incluso derivar en enfermedad de Parkinson y el Alzheimer. Esto se debe a que una mala calidad de sueño tiene una relación directa con una insuficiente eliminación de proteínas tóxicas que sólo se eliminan a través del sueño profundo[iv], siendo necesario buscar ayuda de profesionales en medicina del sueño, advierte el especialista del Centro Médico ABC.
Llevar una adecuada higiene del sueño favorece un descanso profundo y reparador. Para lograrlo el Dr. Sánchez Escandón recomienda evitar cualquier actividad estimulante cerebral antes de dormir, a través de los siguientes consejos:
- Mantener el dormitorio en completa oscuridad.
- Cenar temprano y evitar carbohidratos por la noche.
- Limitar el uso de pantallas (TV, tablet, celular) al menos 2 horas antes de acostarse.
- No consumir estimulantes como bebidas energéticas y azucaradas después de las 5 p.m.
- Evitar el ejercicio intenso en horarios nocturnos.
Tratamiento multidisciplinario, la clave de la salud cerebral.
La medicina del sueño ha avanzado significativamente; el Centro Médico ABC cuenta con una Clínica de Medicina del Sueño que ofrece una evaluación multidisciplinaria con neurólogos, psiquiatras, cardiólogos, endocrinólogos, psicólogos y otorrinolaringólogos que permiten una atención integral y un tratamiento personalizado para cada paciente, el cual no siempre prioriza el uso de fármacos.
Por ejemplo –expone–, la evidencia científica respalda que la terapia cognitivo-conductual como tratamiento para ciertos trastornos del sueño como el insomnio es altamente efectiva. Asimismo, en pacientes con apnea del sueño, los dispositivos CPAP o APAP pueden mejorar radicalmente la calidad de vida del paciente.
En el Día Mundial del Cerebro es importante crear conciencia y destacar que “la calidad del sueño no debe sacrificarse por entretenimiento o trabajo, pues un sueño de calidad es uno de los principales factores necesarios para mantener una buena salud cerebral y prevenir enfermedades graves”, concluyó el especialista.
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