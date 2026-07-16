Argentina se enfrenta a una posible multa de la FIFA por la pancarta de las Falklands/Malvinas en su victoria de semifinales

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Argentina se enfrenta a una posible multa de la FIFA después de que sus jugadores celebraran la victoria en la semifinal del Mundial contra Inglaterra con una pancarta en apoyo a las reivindicaciones de su país sobre las Islas Falklands/Malvinas.

Los actuales campeones del mundo protagonizaron una espectacular remontada en Atlanta, marcando dos goles para derrotar al equipo de Thomas Tuchel por 2-1 y clasificarse para la final del domingo, en la que se enfrentarán a España.

Tras el pitido final, se vio a sus jugadores celebrando mientras sostenían una pancarta que decía “Las Malvinas son argentinas”.

Las Islas Falklands/Malvinas, un territorio británico de ultramar situado en el suroeste del océano Atlántico, siguen siendo objeto de una disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido.

Las dos naciones entraron en guerra por las Falklands/Malvinas entre abril y junio de 1982.

Argentina considera que este grupo de islas, situado a 482 kilómetros de su costa este, debería estar bajo su soberanía.

El conflicto, que duró 74 días, se saldó con la muerte de 655 militares argentinos y 255 británicos. También fallecieron tres personas de las islas.

En 2014, la FIFA multó a la Asociación de Fútbol Argentino con US$33.000 después de que sus jugadores exhibieran una pancarta con el mismo mensaje antes de un partido amistoso contra Eslovenia.

El organismo rector del fútbol mundial afirmó que el gesto infringía las normas sobre acciones políticas y mala conducta de los equipos.

“No fue un partido cualquiera”

La vicepresidenta de Argentina, Victoria Villarruel, publicó en X: “No fue un partido cualquiera”, junto a un video en el que parecían aparecer soldados argentinos.

“Las Malvinas son argentinas”, publicó Villarruel. “Prohibieron llevar [las pancartas] al estadio y olvidaron que las llevamos en la sangre y en el corazón”.

Villarruel había publicado anteriormente que la semifinal consistía en “poner a los invasores en su sitio”.

El diputado Peter Kyle, secretario de Estado de Empresa y Comercio, afirmó que la pancarta de Argentina era “totalmente inapropiada” y añadió que espera que la FIFA lleve a cabo una investigación exhaustiva sobre el asunto.

“Creo que [la investigación] se llevará a cabo sin duda alguna, ya que se trató de una violación flagrante de las normas que prohíben la actividad política en el fútbol”, declaró Kyle en el programa BBC Breakfast.

Los jugadores argentinos también entonaron cánticos que hacían referencia a las Falklands/Malvinas y a las leyendas de Argentina, Diego Maradona y Lionel Messi, tras su dramática victoria por 3-2 sobre Egipto en octavos de final.

Sin embargo, antes del partido de semifinales, el seleccionador Lionel Scaloni dijo que “no iba a mezclar” fútbol y política.

“La realidad es que esto es un partido de fútbol. No puedo mezclar las cosas, especialmente por respeto a lo que sucedió hace tantos años”, sostuvo Scaloni.

“Fue un período muy triste de nuestra historia, y no hay mucho que podamos hacer al respecto, esa es la realidad.

“En otras partes del mundo suceden cosas, y criticamos la existencia de la guerra. Por supuesto que recordamos a esas personas. Pero es un partido de fútbol; no debemos confundir ambas cosas”, añadió.

La semifinal, que Inglaterra perdió con goles en los últimos minutos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, se disputó bajo estrictas medidas de seguridad debido a las tensiones históricas entre ambos países.