Partidos de Liga MX hoy: horarios y dónde ver en vivo la jornada 1 del Apertura 2026

JUAN FÚTBOL

Finalmente ha acabado la espera. Mientras el planeta entero se mantiene al pendiente del Mundial 2026, los fanáticos mexicanos celebran la vuelta de la Liga MX con el arranque del Torneo Apertura 2026.

El inicio del Torneo Apertura 2026 se viene calentando desde hace meses y, con un mercado de fichajes con mucho movimiento en todos los equipos del futbol mexicano, se viene un arranque de campeonato apasionante.

Arranca el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX

La acción iniciará este jueves 16 de julio con dos partidos candentes, con el clásico más antiguo de todo el futbol mexicano entre Necaxa y Atlante. Los ‘Potros de Hierro’ vuelven a la primera categoría del balompié nacional ante su clásico rival.

Luego, en el segundo turno, se viene un apasionante encuentro entre Xolos de Tijuana y Tigres. Ambos equipos quedaron a deber en el último campeonato y esperan iniciar con el pie derecho este nuevo torneo.

Cómo ver todos los partidos de este jueves 16 de julio

Necaxa vs. Atlante

Hora: 19:00 hs (CDMX)

Estadio: Victoria

Transmisión: FOX, FOX ONE

Xolos de Tijuana vs. Tigres UANL