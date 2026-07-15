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Fuerte lluvia deja atrapados vehículos en Huauchinango

By Roberto Desachy / 15 julio, 2026

Abelardo Domínguez

Automóviles atrapados tras fuerte lluvia sobre la calle Julio S Hernández, a la altura de la colonia Guadalupe, en Huauchinango.

Piden apoyo de cuerpos de emergencia.

Calles inundadas, como la colonia Adolfo López Mateos revolución Chapultepec y varias más por las fuertes lluvias de esta noche

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