Fuerte lluvia deja atrapados vehículos en Huauchinango

Abelardo Domínguez
Automóviles atrapados tras fuerte lluvia sobre la calle Julio S Hernández, a la altura de la colonia Guadalupe, en Huauchinango.
Piden apoyo de cuerpos de emergencia.
Calles inundadas, como la colonia Adolfo López Mateos revolución Chapultepec y varias más por las fuertes lluvias de esta noche
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