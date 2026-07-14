México demanda a EU penalmente por muerte de 17 paisanos

LA JORNADA

México formalizó ayer ante el Departamento de Justicia y las fiscalías estatales de Estados Unidos las 17 denuncias penales relacionadas con la muerte, en condiciones poco claras, de igual número de connacionales en operativos o en centros de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Consideró que la muerte de estos paisanos sin una explicación es indignante, no sólo para la jefa del Poder Ejecutivo o para el canciller, sino para cualquier mexicano.

Tras condenar la forma en que murió Lorenzo Salgado, quien prácticamente fue “ultimado” por personal del ICE, aseveró que el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, comunicó al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, que el gobierno mexicano procedería legalmente en estos casos. Reconoció que el diplomático se mostró muy receptivo a las preocupaciones del gobierno por las circunstancias en que ocurrieron las muertes.

“No podemos solamente seguir con notas diplomáticas que no han dado resultados. Por eso pasamos a pedir que se investigue a quien resulte responsable ante el Departamento de Justicia o las fiscalías estatales donde ocurrieron los hechos”. En paralelo, se solicitará la intervención del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La mandataria resaltó que la exigencia del gobierno de México es que se realice una investigación imparcial que explique por qué fallecieron los mexicanos, tanto los 14 que murieron en los centros de detención como los tres que perdieron la vida durante operativos del ICE. “Es un caso que genera indignación entre los mexicanos. No se trata de provocar conflictos ni mucho menos, pero tampoco se puede, como gobierno, guardar silencio por temor a que haya algún problema en la relación con el gobierno del presidente Donald Trump”.

–¿No marca ningún cambio en la relación con Estados Unidos?

–No, no marca ningún cambio. Es una obligación de cualquier gobierno defender a sus connacionales en el exterior. No representa una postura con la que queramos afectar la relación con Estados Unidos. Imagínense si fuéramos omisos.

“Tenemos una relación comercial y de seguridad, pero tenemos que levantar la voz cuando hay violaciones a los derechos humanos de los connacionales y realizar acciones. En eso deberíamos estar de acuerdo, sin importar nuestra posición política”, subrayó.

En este contexto, hizo un llamado a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y a los partidos políticos para que respalden la exigencia del gobierno mexicano de esclarecer todos estos casos. Aseveró que, en diversos temas de la agenda nacional, puede haber diferencias, pero consideró que, en la defensa de los connacionales en el extranjero, particularmente en Estados Unidos, es posible cerrar filas para demandar el respeto a sus derechos humanos.

Sheinbaum subrayó que para todos es indignante que un mexicano fallezca en un centro de detención “sin explicación de por medio o que se diga que fue un suicidio sin una aclaración clara. Este último caso, el de Lorenzo Salgado, generó indignación en Estados Unidos, incluso por parte del alcalde de Houston”.