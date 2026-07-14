El médico de la Selección de Senegal era ginecólogo

• La Federación Senegalesa confirmó que el doctor del equipo no contaba con el perfil especializado para atender a futbolistas de alto rendimiento

Leonardo Guzmán Hernández

Una nueva polémica envuelve a la Selección de Senegal tras su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El presidente de la Federación Senegalesa de Futbol, Abdoulaye Fall, reveló en conferencia de prensa que el médico que acompañó al combinado nacional durante los últimos diez años, Abdourahmane Alfred Fedior, es ginecólogo de profesión, situación que generó un fuerte debate dentro del futbol senegalés.

“De hecho, nuestro médico titular no tiene el perfil académico necesario para atender a nuestros atletas. El doctor Fedior es ginecólogo de formación, algo que también descubrí tarde”, declaró Fall.

El dirigente añadió que varios integrantes del plantel no tenían plena confianza en el especialista para supervisar de manera continua su estado físico, situación que terminó afectando la relación entre jugadores y cuerpo médico.

La revelación llega en medio de un ambiente complicado para la selección africana.

Tras el Mundial, figuras como Sadio Mané y Pape Gueye manifestaron su inconformidad con la estructura deportiva del equipo y dejaron entrever que no regresarían mientras se mantuviera el mismo proyecto encabezado por Pape Thiaw.

Ahora, con la salida del cuerpo técnico y esta inesperada confesión sobre el área médica, la Federación Senegalesa afronta uno de los procesos de reestructuración más importantes de los últimos años.