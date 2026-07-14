Agua de Puebla sirve para nada y cobra muy caro, señala Pável Gaspar

Desde Puebla

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Pável Gaspar Ramírez, señaló que se redoblarán esfuerzos desde el Poder Legislativo para frenar los abusos y omisiones de la empresa que otorga el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento, Agua de Puebla.

En rueda de prensa, el legislador hizo un recuento de las irregularidades mediante las cuales se otorgó la concesión del agua en 2014, así como los efectos negativos que se han generado a partir de que se encarga del otorgar el servicio, entre los que se encuentran costos elevados, desabasto y falta de saneamiento.

Pável Gaspar expuso que, al entregar la concesión por 30 años a Agua de Puebla, se firmó un cheque en blanco que derivó en la privatización del agua en la capital, Amozoc, Cuautlancingo, San Pedro y San Andrés Cholula, pues el acceso al agua, a pesar de ser un derecho humano, se convirtió en un negocio.

“Hoy más de 10 años después, somos las y los poblanos, los que seguimos pagando los platos rotos de un pésimo servicio. Tenemos tarifas abusivas que suben cada trimestre, familias que pasan semanas enteras esperando a que les caiga un poquito de agua con esos tandeos de miseria”, expuso.

Finalmente, el también coordinador del Grupo Legislativo del Partido Morena enfatizó que el agua de las y los poblanos se va a defender y, el Congreso del Estado, en el ámbito de sus atribuciones, realizará las acciones conducentes para contar con un mejor servicio.

“Ya basta de robarle al pueblo, ya basta de malos servicios y ya basta de impunidad para los que se enriquecieron a costa de Puebla.

Ya basta de una empresa que solo se enriquece con el dinero público, una empresa que es el ejemplo de lo que no debe hacerse con el dinero del pueblo, de una empresa que solo se sirve a su beneficio y deja en la indefensión a miles de poblanas y poblanos.

El agua de los poblanos se va a defender con todo”, indicó.