Sheinbaum no ve delitos que perseguir contra Marina del Pilar tras difusión de audio

MILENIO

Durante la conferencia mañanera de este martes, Claudia Sheinbaum habló sobre los audios en los que Marina del Pilar presuntamente filtraba información de seguridad.La Presidenta aclaró que no existe delito por el cual se deba investigar a la gobernadora del estado, pues no comprometió la seguridad nacional.

“No se escucha nada que comprometa la seguridad nacional ni la seguridad del estado de Baja California. No pensamos que haya un delito que perseguir porque no se encuentra en esta comunicación algo que ella esté dando que tenga que ver con el comprometer la seguridad”, dijo al ser cuestionada si el audio está relacionado con la situación de la visa de Marina del Pilar.

La mandataria dijo que la gobernadora de Baja California ya dio una explicación por los hechos y mencionó que se desconoce con quién exactamente tuvo la llamada. “Ella ya dio su explicación. No se sabe realmente ni siquiera con quién está hablando.

Lo que hay es una llamada telefónica que dio a conocer un periodista. No se sabe ni siquiera bien con quién está hablando, y ella ya dio su información”, dijo. Sheinbaum dijo que los audios filtrados no ponen en riesgo la seguridad de Baja California.”Es una información que ella está hablando con una persona; no sabemos qué persona es, no sabemos ni siquiera si es una autoridad estadunidenses o no”.Al respecto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dijo que en los audios no se infiere que haya sido filtrada información confidencial.Agregó que en las reuniones de la mesa de seguridad estatal se identifica la incidencia delictiva diaria, no se habla sobre información sensible que comprometa la seguridad nacional.

“En las mesas de seguridad de los estados participan no solo las autoridades estatales y federales. Se identifica la incidencia delictiva diaria, mas no hay una información como tal que tenga un grado de sensibilidad que nos preocupe que fuera compartida con alguna autoridad, si es que fuera el caso, porque todavía no se sabe exactamente qué autoridad era con la persona que estaba hablando”.