El álbum ganador del Grammy® ‘Selena Live’ regresa en vinilo y cd con audio remasterizado

Staff/RG

Uno de los álbumes en vivo más celebrados en la historia de la música latina regresa con una nueva experiencia auditiva. El álbum ganador del GRAMMY® de Selena, ‘Selena Live’, ya está disponible en formato físico con audio recién remasterizado, permitiendo a los fans revivir la energía, emoción e inolvidable presencia escénica que convirtieron a Selena en una de las artistas más queridas de todos los tiempos.

Lanzado originalmente en 1993, ‘Selena Live’ fue grabado en su ciudad natal de Corpus Christi, Texas, y captura las enérgicas presentaciones que ayudaron a consolidar a Selena Quintanilla como una de las voces más influyentes de la música latina. La colección de 12 canciones destaca su dinámica presencia sobre el escenario y su perfecta fusión de música tejana, cumbia y música mexicana, una combinación que transformó para siempre la industria. El álbum también obtuvo el premio a Mejor Álbum Mexicano-Americano en la 36.ª edición anual de los GRAMMY® Awards, marcando la primera victoria de Selena en los GRAMMY® y consolidando su legado como la indiscutible Reina de la Música Tejana.

La versión remasterizada de ‘Selena LIVE’ ya está disponible en vinilo, CD y en todas las plataformas digitales de reproducciones en múltiples formatos de alta resolución, incluyendo Dolby Atmos® y Spatial Audio, ofreciendo a los oyentes la experiencia más inmersiva de ‘Selena Live’ hasta la fecha. Este álbum recién remasterizado también incluye una grabación en vivo inédita de “Missing My Baby”, brindando a los fans la oportunidad de escuchar otro momento inolvidable de las legendarias presentaciones de Selena.

Las ediciones físicas incluyen un vinilo doble 2LP, un D2C Exclusive Picture Disc, un vinilo exclusivo de Target y una edición en CD.

LISTA DE CANCIONES DE ‘SELENA LIVE’

1. Como la Flor/Baila Esta Cumbia – Live

2. Amame, Quiéreme/Siempre Estoy Pensando en Ti – Live

3. Ven Conmigo/Perdóname – Live

4. ¿Qué Creias? – Live

5. Si la Quieres – Live

6. Porque le Gusta Bailar Cumbia – Live

7. Missing My Baby – Live

8. La Carcacha/Besitos – Live

9. Ya Ves/Las Cadenas/Yo Te Amo – Live

10. No Debes Jugar – 1993 Version

11. Tú Robaste Mi Corazón (duet with Emilio Navaira)

12. La Llamada – 1993 version