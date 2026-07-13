¡Una ejecución más en Puebla capital; esta vez en la colonia Pedregal!

Desde Puebla

Hombre ejecutado en Puebla capital.

Hace algunos minutos hallaron el cadáver de un hombre con aparente herida de bala en Puebla capital

Esto ocurrió en el cruce de las calles Geranios y Gardenias en la colonia Pedregal.

Una primera versión es que se podría tratar de un presunto asaltante.

Se desconoce la identidad de la víctima.