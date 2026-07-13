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Agente de la FGE habría sido asesinado el fin de semana

By Roberto Desachy / 13 julio, 2026

Desde Puebla

Francisco B, agente de la Fiscalía General del estado de Puebla, habría sido asesinado este fin de semana.

Presuntamente, estaba en su día de descanso, en una fiesta hubo riña y lo golpearon.

Estaba asignado como escolta.

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