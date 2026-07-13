Este sábado comienza la feria Atlixco 2026

Desde Puebla

La Feria de Atlixco 2026 iniciará con una cartelera llena de música y entretenimiento para todos los gustos, donde los asistentes podrán disfrutar de los primeros tres espectáculos por un costo de 50 pesos, en zona general y en preferente a 350, pesos.

El gobierno de Atlixco que preside Ariadna Ayala te invita a la inauguración que será el sábado 18 de julio con la presentación de Los Acosta, agrupación reconocida por sus éxitos románticos que promete una noche llena de nostalgia y emociones.

El domingo 19 de julio, el escenario recibirá a Sonido El Famoso, que pondrá a bailar al público con un espectáculo lleno de ritmo y ambiente festivo y gritar… “de esas… no…”.

Con esta cartelera, la Feria de Atlixco 2026 busca reunir a miles de visitantes y ofrecer una experiencia que combine música, comedia y un ambiente de fiesta para locales y turistas.

Feria de Atlixco 2026 reforzará seguridad

Con el objetivo de brindar un ambiente seguro y ordenado para miles de asistentes, el Gobierno Municipal de Atlixco implementará un operativo especial de seguridad durante la Feria de Atlixco 2026.

La presidenta Ariadna Ayala informó que se reforzarán las medidas preventivas, realizando filtros de acceso en los que estará prohibido el ingreso con bebidas alcohólicas, alimentos, objetos de cristal, cámaras profesionales, drogas, hebillas de gran tamaño, armas de fuego, armas punzocortantes, fuegos artificiales, sombrillas, cascos y mascotas, con el propósito de prevenir incidentes y mantener un entorno seguro.

Asimismo, Ariadna Ayala exhortó a la ciudadanía a respetar estas disposiciones y acudir únicamente con los objetos permitidos, lo que permitirá agilizar el acceso y disfrutar de los espectáculos y actividades en un ambiente familiar en la Feria de Atlixco 2026.