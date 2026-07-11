Se activan alertar por lluvias este sábado en nueve alcaldías de las CDMX

Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informa que, se activa Alerta Amarilla por intensificación de lluvias fuertes y posible caída de granizo para esta tarde y noche en las demarcaciones: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan.

Se prevé lluvia de entre 15 y 29 mm y caída de granizo, entre las 14:45 y las 22:00 horas de este 11 de julio de 2026.

Recomendaciones

Portar paraguas o impermeable.

Utilizar el líquido para regar las plantas.

Barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan.

No verter grasas en el drenaje.

Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados.

Conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.

Apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 555658 1111 de Locatel, y al 555683 2222 de la SGIRPC.