Bomberos combaten incendio forestal en España que dejó al menos 12 muertos

Proceso

BÉDAR, España (AP).— Cientos de bomberos, respaldados por helicópteros y aeronaves de ala fija, luchaban por contener el sábado uno de los incendios forestales más mortíferos de España, que estalló a principios de esta semana y dejó al menos 12 muertos.

Los incendios, que también azotaron Francia esta semana, se produjeron cuando partes de Europa occidental afrontan su tercera ola de calor en seis semanas. Europa es el continente que se calienta más rápido del mundo, con temperaturas que aumentan el doble de rápido que el promedio global desde la década de 1980, según el Servicio de Cambio Climático Copernicus de la Unión Europea.

En la región española de Andalucía, una combinación de vientos suaves y alta humedad está ayudando a los equipos, pero el enorme tamaño del incendio sigue planteando desafíos, indicó Antonio Sanz, jefe de los servicios regionales de emergencia. El fuego ha arrasado hasta ahora unos 66 kilómetros cuadrados de bosque y tierras de cultivo, aproximadamente del tamaño de Manhattan.

Sanz dijo que las cuadrillas de extinción realizaron quemas controladas durante la noche alrededor del perímetro del incendio, que inició a última hora del jueves en una zona semiárida cerca de las montañas de la Sierra de Los Filabres, en la provincia de Almería, justo cuando España se asaba.

Se esperaba que las condiciones meteorológicas favorables se mantuvieran hasta el domingo, lo que podría ayudar a las labores de extinción, reportó la agencia oficial de noticias EFE. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, dijo que casi todas las viviendas en el perímetro del frente del incendio no sufrieron daños.

La mayoría de las víctimas, que se cree que eran ciudadanos extranjeros, murieron tras ignorar las instrucciones de permanecer resguardados, informaron las autoridades. Siete personas fallecieron a pie tras abandonar sus autos.

Las autoridades regionales señalaron que se cree que cuatro de los fallecidos eran británicos porque el volante de su auto calcinado estaba en el lado derecho, como en los vehículos en el Reino Unido.

Sanz informó el sábado que las autoridades habían completado las autopsias y que se recogieron muestras de ADN para identificarlos.

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, ha hablado con sus homólogos del Reino Unido, Bélgica, Canadá y los Países Bajos sobre el incendio, reportó EFE. Almería alberga una de las mayores comunidades de extranjeros en Andalucía.

Las autoridades evacuaron de forma preventiva a 1.448 personas de unas 11 zonas.

Muchos huyen de las llamas

Jeffrey Kember y su esposa, Christine, estaban viendo un programa de televisión favorito en su casa de campo de Los Pinos cuando el estruendo de una sirena les alertó del incendio. La pareja se subió a sus respectivos autos, e intentaban también ayudar a un vecino con dos niños pequeños.

El esposo describió cómo se separaron y cómo no pudo hablar con su esposa porque ella no llevaba teléfono.

“Estoy conduciendo a través de las llamas. Eran llamas de verdad, y pensé: ‘No puedo parar, tengo que seguir’”, contó a The Associated Press, ahora con su esposa a su lado fuera de un centro de evacuación. “Fue inquietante porque, de repente, salí de entre las llamas y había un sol brillante. Fue algo surrealista”.

Por otro lado, las autoridades españolas detuvieron a dos personas por ignorar las órdenes de evacuación y regresar a una zona de alto riesgo, según EFE. Las autoridades siguen rastreando la zona de Bédar en busca de posibles víctimas.

Europa arde bajo un calor intenso

España ha afrontado olas de calor frecuentes y severas en los últimos años, con temperaturas que a menudo superan los 40 grados Celsius. El viento, las altas temperaturas y la escasez de lluvias ayudan a que pequeños incendios forestales crezcan hasta convertirse en grandes fuegos fuera de control.

Bolaños, el ministro de Justicia, atribuyó el sábado la ferocidad del incendio de Almería a lo que llamó una “ emergencia climática” . Señaló que el fuego, en su momento de mayor intensidad, avanzó a una velocidad de hasta 100 metros por minuto (328 pies por minuto).

La Agencia Meteorológica de España advirtió que el riesgo de incendios forestales durante el fin de semana seguirá siendo muy alto.

España vivió en junio varios días de calor récord, con más de mil muertes en exceso. A nivel mundial, 2025 fue el tercer año más caluroso registrado, lo que trajo varias olas de calor intensas en toda Europa.

Incendios forestales azotan Francia

Varios incendios forestales seguían activos en toda Francia el sábado cuando las temperaturas se disparaban. El ministro del Interior, Laurent Nunez, dijo que 32 personas han sido detenidas en todo el país desde el inicio del verano en relación con incendios forestales.

“Esos actos inaceptables, que tienen consecuencias desastrosas y movilizan a nuestros bomberos poniendo en riesgo sus vidas, ahora quedan en manos del sistema judicial”, afirmó. “Continuaremos nuestra acción decidida y no dejaremos pasar nada”.

El presidente francés Emmanuel Macron también intervino y recordó en una publicación en X que nueve de cada 10 incendios forestales comienzan por actividad humana. Más de 25 mil hectáreas de terreno se han quemado en Francia desde el inicio de 2026, aproximadamente el doble de la superficie en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Francia está viviendo el pico de su tercera ola de calor este verano, con temperaturas que alcanzan los 40 grados Celsius en zonas del oeste y del centro y alrededor de 37 grados Celsius en París. En la capital francesa, la Torre Eiffel será cerrada por la tarde durante el fin de semana en lugar de hacerlo tarde por la noche, como suele ocurrir. El Louvre y el Museo de Orsay también anunciaron horarios de apertura reducidos debido a la ola de calor.

El mes pasado fue el junio más caluroso registrado en Francia, con un aumento de las muertes de casi un tercio durante la semana más calurosa.