¿De veras ha aumentado el índice delictivo este año en la capital del estado?

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

[email protected]

http://robertodesachydebate. blogspot.com/

http://desdepuebla.com/

https://www.facebook.com/ desdepueblalomejor

https://twitter.com/ robertodesachy

https://twitter.com/ DesdePuebla_

Celular y whats 22 21 25 27 83

Ésa es una pregunta que muchos nos hacemos, principalmente cuando leemos sobre hechos estremecedores, relevantes, pero –en ocasiones – aislados, que preocupan, aunque no necesariamente impliquen que en la Angelópolis predomina la “ley de la selva”: Video: Dejaron restos humanos en Puebla capital

La única manera OBJETIVA, REALISTA de saber si ha aumentado o no la inseguridad en Puebla capital es referirnos a las cifras de la Fiscalía General del estado (FGE). Y, lamentablemente, es cierta una parte importante de la percepción generalizada de que un incremento en los hechos delictivos en lo que va del año.

De hecho, entre enero y mayo de 2026 se denunciaron más crímenes que en los mismos meses de los dos años anteriores, según la FGE. En ese lapso, pero en 2024, se registraron 13 mil 142 delitos, mientras en 2025 ese número se elevó a 14 mil 342 y en los primeros cinco meses del 2026 la cifra llegó a 15 mil 154, la más elevada.

Algo que debería preocupar mucho a la gente en Puebla capital es la explosión de delitos sexuales durante este año. Entre enero y mayo del 2024, se registraron 471 querellas por ese crimen, que incluye violación simple, equiparada, acoso, abuso, etc.

AUMENTAN ROBOS Y DELITOS SEXUALES, PERO BAJAN LOS HOMICIDIOS DOLOSOS

Pero, en los mismos meses del año pasado, los ataques de ese tipo se dispararon a 702 y lo peor llegaría este 2026, cuando se acumularon ¡877 denuncias!. Puebla capital también padece incremento persistente de robos: 5 mil 780 casos en 2024 subieron a 6 mil 308 el año pasado y a 6 mil 457 en el actual, de acuerdo a datos oficiales de la FGE.

No todo son malas noticias en materia de delincuencia, ya que, pese a casos escandalosos, en la Angelópolis se han reducido notablemente los homicidios dolosos, como lo demuestra el hecho de que entre enero y mayo del 2024 se denunciaron 99 casos, durante los mismos meses del año pasado ese crimen bajó a 65 y –afortunadamente –en 2026 dicho indicador disminuyó a 59: Familiares de Aldo Padilla exigen atrapar a sus asesinos

Los números son fríos, contundentes y demuestran la necesidad de mejorar –en serio, más allá de discursos y eventos políticos de precampaña – el combate a la delincuencia organizada y común, para empezar a disminuir los índices delictivos en Puebla capital y que dicha ciudad entre a la dinámica estatal de VERDADERO AVANCE en seguridad pública: Pese a muchos presidentes municipales omisos, Alejandro Armenta disminuye los casos de homicidio, feminicidio, secuestros, etc

TONANTZIN FERNÁNDEZ PROMUEVE EL ÉXITO CHOLULTECA

No muchos chefs poblanos están en la Guía Michelin, que en días recientes cobró fuerza tras la muy positiva inclusión de algunos restaurantes de Puebla:Gobierno de Puebla pagó 8.3 mdp para que el estado estuviera en la Guía Michelin

Eduardo Luna es fundador de Valiente Kitchen Bar, restaurante incluido en la Guía Michelin México 2026 y con sede en San Pedro Cholula: La CDMX será sede de la primera selección de la Guía MICHELIN México

Convencida de la obligación y necesidad de respaldar el talento y éxito de los cholultecas, la presidenta Tonantzin Fernández organizó una serie de eventos, para promover el arte culinario de Eduardo Luna, quien deleitó a los asistentes con exquisitos platillos, incluido un ceviche, que –en su momento- cocinó en la Casa Blanca para Joe Biden.

En la reunión, el exitoso chef relató que le han contratado para eventos en Turquía, Madrid, Miami y otras partes del mundo. Además, sus platillos fueron incluidos entre los 250 mejores de todo el país por Culinaria Mexicana: Tonantzin Fernández reconoce a Eduardo Luna por proyectar a Cholula en la gastronomía mundial

¡Así que ya lo sabe usted: Si quiere comer delicioso y pasear por un hermoso Pueblo Mágico, vaya a San Pedro Cholula, coma en Valiente Kitchen Bar y pregunte por Eduardo Luna, porque – además de sus exquisitos platillos – las historias que les rodean son muy interesantes!.