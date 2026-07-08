México regresa al Top 10 del ranking FIFA; Francia arrebata el liderato a Argentina

• El tricolor vuelve a colocarse entre las diez mejores selecciones del mundo y Marruecos sigue haciendo historia

Leonardo Guzmán Hernández

La destacada participación de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya comienza a dar frutos. De acuerdo con la actualización más reciente del ranking FIFA, el conjunto dirigido ahora por Rafael Márquez escaló hasta el décimo lugar, regresando al Top 10 de las mejores selecciones del planeta tras varios años de ausencia. El crecimiento del Tricolor llega después de una Copa del Mundo en la que superó la fase de grupos con paso perfecto y alcanzó los octavos de final, consolidando un proyecto que ahora buscará dar el siguiente paso rumbo a 2030.

El movimiento más importante de la clasificación lo protagonizó Francia, que recuperó el primer lugar del ranking FIFA y desplazó a Argentina, que perdió el liderato mundial pese a mantenerse entre las principales potencias del futbol. Sin embargo, la gran sorpresa de la clasificación es Marruecos, que continúa escribiendo una página dorada en su historia al colocarse en la sexta posición del mundo, superando a selecciones históricas como Portugal y acercándose cada vez más a la élite del futbol internacional. El conjunto africano confirma que su crecimiento ya no es una casualidad, sino el resultado de un proyecto deportivo consolidado.

Con estos movimientos, el ranking refleja el buen momento que viven varias selecciones tras el Mundial 2026.

Para México, regresar al Top 10 representa un reconocimiento al trabajo realizado durante los últimos años y una motivación extra de cara al próximo ciclo mundialista.

Mientras tanto, Francia vuelve a lo más alto del futbol internacional y Marruecos continúa consolidándose como una de las mayores revelaciones de esta década.

Así queda el Top 10 del ranking FIFA:

1. Francia

2. Argentina

3. España

4. Inglaterra

5. Brasil

6. Marruecos

7. Portugal

8. Bélgica

9. Países Bajos

10. México