Lluvia provocó que nivel del río Atoyac llegara al 95% y dejó autos varados

María Tenahua

Este miércoles, la lluvia de más de tres horas causó que el nivel de agua llegara al 95 por ciento en el río Atoyac.

También género inundaciones en el sur de la ciudad, como Los Héroes, Valle Paraíso, San Jorge, a la altura de la laguna de Chapulco.

Además, en el Periférico y Valsequillo se registraron autos varados.

Asimismo, los paraderos de Ruta a la altura de Las Torres, también registran anegaciones y cuatro autos quedaron detenidos en la zona de la 31 Poniente y 33 Sur.