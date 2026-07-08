Legisladores europeos piden investigar a Infantino por vínculos con Trump

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Los legisladores solicitan a las federaciones nacionales de fútbol de los países de la UE que insten al Comité de Ética de la FIFA a investigar a Infantino.

BRUSELAS — Decenas de legisladores europeos están recabando apoyos para iniciar una investigación en el Parlamento Europeo sobre el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, debido a su participación en la decisión de permitir que el delantero estadounidense Folarin Balogun jugara a pesar de haber recibido una tarjeta roja anteriormente.

Balogun fue expulsado durante la victoria de Estados Unidos sobre Bosnia-Herzegovina el 1 de julio —lo que normalmente le habría impedido jugar el siguiente partido del equipo—, pero la FIFA levantó su suspensión de un partido el lunes después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, intercediera ante Infantino en favor del delantero de 25 años.

Los eurodiputados Barry Andrews, Lara Wolters y Niels Fuglsang afirmaron en un comunicado conjunto que la decisión de la FIFA de “cambiar la norma sobre las suspensiones por tarjeta roja a mitad del torneo es una vergüenza y una perversión de la justicia.

“Una vez más, hemos visto a Infantino y a la FIFA ceder ante las exigencias de la administración Trump”, señala el comunicado.

Los legisladores solicitan a las federaciones nacionales de fútbol de los países de la UE que insten al Comité de Ética de la FIFA a investigar a Infantino y a determinar si la presión de la administración Trump influyó en el levantamiento de la suspensión, así como a examinar “otras posibles infracciones de la neutralidad política”, como la concesión del Premio de la Paz de la FIFA a Trump.

La FIFA ha declarado que el levantamiento de la suspensión fue una decisión tomada por un comité disciplinario.

Los legisladores informaron que, hasta el momento, 35 colegas han firmado la carta.

“La belleza del deporte reside en que se basa en normas imparciales y transparentes. Cuando Infantino permite que la presión política determine quién juega, esa sensación de equidad desaparece por completo”, afirmaron.