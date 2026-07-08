FGR: Ken Salazar mintió y el FBI dio datos falsos; violaron derecho internacional en captura de El Mayo

LA JORNADA

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió nuevas líneas de investigación en el caso de Ismael El Mayo Zambada García, exlíder del Cártel de Sinaloa, y se enfrenta a un un escenario donde se cometieron “tres situaciones graves: violaciones al derecho mexicano e internacional, al establecimiento de un pacto al margen de la ley, así como una mentira de un diplomático estadunidense (el ex embajador Ken Salazar)”, lo cual significa la transgresión al principio angular de la buena fe en las relaciones diplomáticas, previsto en diversos tratados internacionales.

Lo anterior fue señalado por la titular del Ministerio Público Federal, Ernestina Godoy Ramos, quien en conferencia de prensa expresó que las violaciones al derecho nacional e internacional se habrían cometido “de confirmarse la información reciente con respecto a que el FBI reconoce que se trató de una operación exitosa, planeada, organizada y ejecutada” por esa agencia estadunidense.

Estas acciones realizadas por el FBI habrían participado en la captura y traslado de El Mayo Zambada en julio de 2024 a territorio estadunidense y encarcelarlo en ese país, lo que violó las normas mexicanas e internacionales, situación que fue negada por Ken Salazar en su momento.

“El 9 de agosto de 2024, el entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sostuvo que el gobierno de su país no participó en esta operación, que no fue una aeronave estadunidense, ni su piloto, ni sus agentes o su gente en México, sino que fue una operación entre cárteles”.

La funcionaria expuso que “frente a este escenario, la FGR realiza ya nuevos actos de investigación y por principio de cuentas se ha solicitado mediante el mecanismo de asistencia jurídica internacional, en términos de lo previsto en el tratado bilateral en la materia, una serie de requerimientos de información para que el gobierno proporcione la información relacionada con los acontecimientos referidos”.

Aseguró que a pesar de las distintas ocasiones en que se ha solicitado información sobre lo sucedido al gobierno estadunidense en “distintas ocasiones han dado datos falsos o imprecisos”, no sólo en lo que respecta a la identidad de la persona que piloteó el avión en el que se realizó el traslado de El Mayo Zambada a Estados Unidos, sino de otra información solicitada vía diplomática para integrarse a las investigaciones que se realizan en territorio nacional y que tienen que ver con el homicidio del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén.