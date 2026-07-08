Mataron a un hombre en Tehuacán

Presuntamente atropellado

Su cadáver se encontró en la maleza

Desde Puebla

Un hombre fue hallado muerto entre la maleza, presuntamente atropellado en Tehuacán, en la colonia México Sur.

El hallazgo fue reportado al 911 por trabajadores, lo que movilizó de inmediato a paramédicos de la Cruz Roja y policía municipal.

Al confirmar el deceso, la zona fue acordonada y se dio parte a policía estatal y tránsito Municipal, para iniciar las investigaciones.

El masculino se encuentra en calidad de identidad desconocido.