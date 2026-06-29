Tonantzin Fernández reconoce a Eduardo Luna por proyectar a Cholula en la gastronomía mundial

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El chef cholulteca promueve la cocina local, el turismo y el consumo de productos de las juntas auxiliares a través de Valiente Kitchen Bar.

Como parte del reconocimiento a las y los cholultecas que continúan poniendo en alto el nombre de San Pedro Cholula a nivel internacional, la presidenta municipal, Tonantzin Fernández, reconoció la trayectoria del chef Eduardo Luna, propietario del restaurante Valiente Kitchen Bar.

En un encuentro con representantes de los medios de comunicación, la presidenta municipal invitó al chef Eduardo Luna a compartir algunos de los platillos que lo han llevado a recorrer distintas partes del mundo y que han posicionado a su restaurante dentro de la Guía Michelin, uno de los máximos reconocimientos en el ámbito gastronómico.

Por su parte, Eduardo Luna agradeció la invitación de Tonantzin Fernández y compartió la pasión por la cocina que lo ha llevado a desempeñarse en diversos lugares y a preparar alimentos para personalidades de relevancia internacional; sin embargo, destacó la importancia de regresar a su municipio para seguir aportando al fortalecimiento de la cultura y el turismo local.

Asimismo, Tonantzin Fernández adelantó que, en próximos días, el Cabildo otorgará un reconocimiento al chef, no solo por su destacada trayectoria en el mundo culinario, sino también por convertirse en uno de los principales promotores del turismo y el consumo local en San Pedro Cholula, colaborando con cocineras tradicionales de la región y utilizando ingredientes producidos en las juntas auxiliares del municipio.

Finalmente, coincidieron en la importancia de seguir visibilizando el trabajo diario de cientos de cocineras y cocineros, artesanos, agricultores, productores y prestadores de servicios que contribuyen a la riqueza cultural, gastronómica y turística que distingue a San Pedro Cholula y que atrae tanto a habitantes como a visitantes y turistas.