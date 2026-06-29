Sentencian a mujer por homicidio en Valle de Chalco

EL VALLE

Valle de Chalco, Méx.- Daniela Thalía Álvarez Escobar, fue sentenciada a 25 años de prisión por su responsabilidad en el homicidio de un masculino, esto después de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acreditara ante un Juez, las pruebas suficientes para ello.

Los hechos se suscitaron el 20 de noviembre de 2024, cuando la víctima, en compañía de otro sujeto, se encontraban en la calle Rosario en la colonia Cerro del Marqués, en el municipio de Valle de Chalco, momento en que arriba un vehículo de la marca KIA, color azul, que era conducido por un masculino donde viajaban tres personas más, entre ellas Daniela Thalía Álvarez Escobar, que al descender de la unidad se aproxima a la víctima, mientras uno de los sujetos amenaza a la víctima por presuntas diferencias en la comercialización de narcóticos.

En algún momento uno de los sujetos que llegó en el automóvil azul le dispara en la cabeza a la víctima, por lo que ésta cae al suelo, por lo que la hoy sentenciada coloca a un costado de la víctima un pedazo de cartón con un mensaje intimidatorio para después huir del lugar.

Al tener conocimiento de los hechos el Agente del Ministerio Público, inició las averiguaciones correspondientes, además pudo identificar a Daniela Thalía como una de las partícipes, por lo que, solicitó y obtuvo de un Órgano Judicial orden de aprehensión por el delito de homicidio.

Elementos de esta Institución, cumplimentaron el mandato judicial e ingresaron a la sentenciada al Centro Penitenciario de Chalco, donde quedó a disposición de un Juez, quien, tras analizar la información proporcionada por esta Fiscalía, determinó la responsabilidad de la mujer y la sentenció a 25 años de prisión.

Además, determinó el pago de reparación del daño integral por 237 mil 780 pesos, así como una multa de 75 mil 999 pesos, y la suspensión de sus derechos políticos y civiles.