Presas de México se ubican en 48% de llenado, tras las primeras lluvias del año

EL VALLE

Toluca, Méx.- Tras las precipitaciones registradas en lo que va de la Temporada de Lluvias 2026, el volumen total de las 210 presas consideradas más importantes de México es de 56 mil 900 millones de metro cúbicos (Mm³), lo que representa 48 por ciento de su nivel de llenado máximo ordinario.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, debido a que estadísticamente la temporada concluye el 30 de noviembre, se espera que este volumen de llenado se incremente en los próximos meses.

En el norte del país, en lo que va de la temporada de lluvias, las presas regionales han captado mil 400 millones de metros cúbicos (Mm3), con lo cual alcanzan 12 mil 600 millones de metros cúbicos (Mm3); las del centro, actualmente almacenan mil 400 millones de metros cúbicos (Mm3), y las del sur, un volumen de 16 mil 800 millones de metros cúbicos (Mm3).

Según estimaciones del organismo, en general las lluvias que se han presentado en las cuencas de aportación de las presas han ayudado a incrementar el volumen de almacenamiento, por lo que se tienen buenas expectativas.

Por tal motivo, para lo que falta del año hidrológico 2026, no se contemplan complicaciones para abastecer a los diferentes usos y el volumen que se vaya almacenando en las presas en esta temporada de lluvias servirá para abastecer el año hidrológico 2027.

No obstante, la CONAGUA mantiene un monitoreo permanente durante todo el año y refuerza la vigilancia en la temporada de lluvias. En caso de incrementos importantes en los niveles de almacenamiento, se realizan desfogues controlados de manera coordinada con Protección Civil Nacional, para garantizar la seguridad de las presas y proteger a la población ubicada en las zonas cercanas a los afluentes.