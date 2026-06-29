Brasil, Alemania y Países Bajos buscan su boleto a octavos

Japón, Paraguay y Marruecos intentarán dar la sorpresa en una jornada con tres auténticos partidazos

Leonardo Guzmán Hernández

Los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúan este lunes con una jornada de alto nivel que tendrá a Brasil, Alemania y Países Bajos como protagonistas.

El pentacampeón del mundo abrirá la actividad enfrentando a un Japón que llega invicto tras una brillante fase de grupos, mientras que Alemania buscará confirmar su condición de favorita ante una combativa Paraguay.

La jornada cerrará con uno de los duelos más atractivos de esta ronda: Países Bajos contra Marruecos en el Estadio BBVA de Monterrey.

El encuentro entre Brasil y Japón luce como uno de los más parejos de los dieciseisavos. La Verdeamarela, ahora dirigida por Carlo Ancelotti, llega invicta, aunque los japoneses también sorprendieron al terminar sin derrota una fase de grupos donde enfrentaron a Países Bajos, Suecia y Túnez.

Más tarde, Alemania intentará dejar atrás las dudas que generó su derrota frente a Ecuador en la primera fase, aunque enfrente tendrá a un Paraguay que ha demostrado ser un equipo ordenado y peligroso al contragolpe. Finalmente, el choque entre Países Bajos y Marruecos enfrenta a dos selecciones que finalizaron líderes de sus respectivos grupos y que aspiran seriamente a pelear por el campeonato.

Con tres boletos a los octavos de final en juego, la jornada promete emociones de principio a fin. Brasil buscará imponer su jerarquía, Alemania intentará recuperar protagonismo y Países Bajos pondrá a prueba a una Marruecos que ha sido una de las revelaciones del torneo. Al finalizar el día ya habrá cuatro selecciones instaladas en la siguiente ronda de la Copa del Mundo.

Partidos de hoy (hora del centro de México)

Brasil vs Japón | 11:00 horas

Alemania vs Paraguay | 14:30 horas

Países Bajos vs Marruecos | 19:00 horas

IA ve a Brasil como favorito ante Japón en dieciseisavos

• Grok pronostica un triunfo brasileño, aunque advierte que Japón llega como uno de los equipos más sólidos del Mundial

Brasil y Japón protagonizarán uno de los duelos más atractivos de los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ambas selecciones llegan invictas tras superar la fase de grupos, aunque el combinado nipón ha recibido elogios por haber enfrentado un sector considerado más complicado, con Países Bajos, Suecia y Túnez, mientras que la Canarinha dejó en el camino a Marruecos, Haití y Escocia.

De cara a este compromiso, la inteligencia artificial Grok, desarrollada por xAI, colocó a Brasil como favorito para avanzar de ronda. Según su análisis, la Verdeamarela cuenta con una probabilidad cercana al 60% de conseguir la victoria, siendo el marcador más probable un 2-1 o 3-1. Incluso contempla la posibilidad de que el encuentro se defina en tiempos extra si Japón logra mantener el orden defensivo.

La IA fundamenta su predicción en la calidad individual del plantel brasileño, encabezado por figuras como Vinícius Júnior, Rodrygo, Lucas Paquetá y Matheus Cunha, además de considerar que Brasil suele elevar su nivel en las rondas de eliminación directa.

Sin embargo, también destaca que Japón tiene argumentos para competir de tú a tú y no descarta que los asiáticos puedan dar una de las grandes sorpresas del torneo.