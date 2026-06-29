Rescatistas del Ejército permanecerán en Venezuela; de ser necesario enviaríamos más, dice Sheinbaum

LA JORNADA

Ciudad de México. La presencia de 250 elementos del Ejército mexicano para ayudar en las labores de rescate en Venezuela se mantendrá, y de ser necesario se enviarán más rescatistas, subrayó este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en referencia a las acciones de ayuda proporcionadas por México a ese país, tras los sismos que causaron el fallecimiento de mil 450 personas, miles de heridos y daños en cientos de edificios.

Dio a conocer que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recibió el domingo una carta en la que el gobierno venezolano solicitó más apoyo, principalmente para plantas potabilizadoras de agua, de energía eléctrica y alimentos no perecederos.

Detalló que en la llamada que sostuvo la semana pasada con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, hablaron “de la situación de Venezuela. Muy triste lo que están viviendo y siempre nuestra solidaridad, eso fue lo que le expresé”.

Agregó que el secretario de la Defensa Nacional le informó que la brigada mexicana ha rescatado a dos personas.

En su conferencia de prensa matutina de este lunes, Sheinbaum Pardo destacó que ya iniciaron colectas en centros de acopio, lo cual se trasladará a un mismo sitio para su trasladada en avión y en barco.

Sobre la asistencia de los topos mexicanos, indicó que la aerolínea Volaris les proporcionó vuelo gratuito para brindar ayuda, esto luego de la gestión de la SRE.

Además, expuso que está en la posibilidad de enviarse a elemento Mariana, pero dijo se tomó la decisión por el momento de los elementos especializados del Ejército ya que están especializados en acciones de rescate, y “si es necesario se enviarán más rescatistas”.

Insistió que lo primordial en este momento es la ayuda a la emergencia, y posteriormente vendrá la fase de reconstrucción en la que refirió que México podría brindar una ayuda sobre normativas de construcción o planes de rescate y ayuda que se han desarrollado en el país.