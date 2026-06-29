Cáritas Puebla lanza “Efecto Persona”, una campaña para transformar vidas a través de la solidaridad

Maricela Allende

En el marco de su 45 aniversario, Fundación Cáritas Puebla presentó oficialmente la campaña “Efecto Persona”, una iniciativa que busca fortalecer la solidaridad ciudadana y recordar que un pequeño acto de ayuda puede transformar la vida de quienes más lo necesitan.

Durante la presentación, Jesús Alejandro Rodríguez Calva, director general de la institución, explicó que el objetivo principal es generar una red de apoyo que involucre a ciudadanos, empresas, universidades y organizaciones sociales para atender a personas en situación de vulnerabilidad, especialmente a los adultos mayores que viven en el asilo de la fundación.

Actualmente, cerca de 70 personas de la tercera edad reciben atención integral dentro de las instalaciones de Cáritas Puebla, muchas de ellas en condición de abandono, por lo que la campaña pretende sensibilizar a la población sobre esta problemática y fomentar una cultura de apoyo permanente.

Tres formas de participar en “Efecto Persona”

Como parte de la estrategia se dieron a conocer tres líneas de acción que permitirán a la sociedad involucrarse de distintas maneras.

La primera es “Acción Ramificada”, mediante la cual cualquier persona puede realizar donativos desde 50 pesos mensuales. Cada aportación contribuye al mantenimiento del asilo y a la compra de artículos indispensables como pañales, medicamentos, productos de higiene y alimentación para los residentes.

Otra de las iniciativas son las “Jornadas Cáritas”, que acercarán consultas médicas, alimentos, ropa y acompañamiento a comunidades vulnerables gracias al trabajo coordinado entre voluntarios e instituciones aliadas.

Finalmente, la campaña incluye “Regala una Experiencia”, un programa dirigido al sector empresarial para impulsar actividades recreativas, culturales y de convivencia que permitan brindar momentos de alegría y compañía a los adultos mayores.

La solidaridad también puede regalar tiempo

Durante la presentación se destacó que apoyar a Cáritas no significa únicamente hacer una aportación económica. La institución invitó a la ciudadanía a donar tiempo, visitar a los adultos mayores, conversar con ellos y acompañarlos, ya que muchas personas residentes del asilo no reciben visitas familiares.

La campaña utiliza como símbolo un árbol, donde cada rama representa una aportación que, al unirse con muchas otras, genera frutos para quienes enfrentan situaciones difíciles.

El proyecto fue desarrollado en colaboración con Happy Studio y Drako Cine. Maríangel Ceballos Vélez, representante de Happy Studio, explicó que el concepto nació bajo la idea de que toda transformación comienza cuando una persona impacta positivamente la vida de otra.

Rodríguez Calva subrayó que la intención es construir una sociedad más solidaria y consciente, donde el apoyo no solo llegue cuando una persona ya perdió todo, sino que exista una cultura de prevención y acompañamiento para evitar que más adultos mayores lleguen al abandono.

Con “Efecto Persona”, Fundación Cáritas Puebla busca demostrar que la suma de pequeñas acciones puede convertirse en una red de apoyo capaz de cambiar vidas y fortalecer el tejido social.