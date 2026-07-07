Más agua, menos alcohol: Gen Z y Millennials cambian hábitos de consumo

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Las nuevas generaciones replantean su relación con el alcohol al priorizar la hidratación, el descanso y el bienestar dentro de sus decisiones de consumo.

Gallup reporta una caída en el consumo de alcohol entre los jóvenes de casi 10 puntos porcentuales desde 2023.

Al ser la hidratación una prioridad para los jóvenes, Somos PURA destaca la importancia de contar con agua purificada de calidad siempre disponible.

Los hábitos de consumo cambian de generación en generación y para un segmento creciente de consumidores de Millennials y Gen Z, la hidratación, el descanso y el bienestar forman parte de una misma decisión, la cual ha impulsado a la industria de bebidas alcohólicas a ajustar sus estrategias de posicionamiento y venta.

Tan solo en Estados Unidos el consumo de alcohol descendió a 54%, el nivel más bajo en los casi 90 años de datos recopilados por Gallup, mientras que el mismo indicador entre los jóvenes cayó a 50% desde un 59% reportado en 2023. Esto refleja un cambio en las decisiones de consumo de las generaciones más jóvenes, las cuales incorporan nuevos criterios al momento de decidir qué beber y cómo hacerlo.

Ante este panorama, las compañías han comenzado a responder. Ejemplo de ello son Guinness y su campaña “Guinness Clear” que le dio un cambio de imagen al agua y la comercializó como su cerveza más reciente; Absolut con “Drink More Water” que incentiva el consumo de agua y Diageo con “The magic of moderate drinking” que promueve la moderación como una actitud. Todos ellos han incorporado elementos relacionados con el bienestar lo que contrasta con los hábitos de consumo de unos años atrás.

“La hidratación ocupa un lugar cada vez más importante dentro de la experiencia de consumo. Las nuevas generaciones buscan disfrutar de una reunión sin descuidar cómo se sentirán al día siguiente”, explica Lucas Barrionuevo, cofundador de Somos PURA, empresa especializada en purificación de agua.

Una demanda que cambia la operación

Sin embargo, algo que tienen en común estas campañas, además de impulsar la idea de bienestar, es el consumo de agua sin importar el contexto, posicionándolo en un papel protagónico.

Por un lado, los consumidores buscan opciones disponibles para el consumo de agua que sean confiables y de calidad en restaurantes, bares, hoteles y espacios de entretenimiento, mientras que los establecimientos trabajan por garantizar su acceso sin incrementar costos operativos.

Es aquí donde los sistemas de purificación tienen una mayor relevancia, pues durante años, el abastecimiento dependía de garrafones sujetos a entregas, almacenamiento y reposición continua, lo que a su vez exigía espacios físicos, tareas operativas y logística.

“Los sistemas de purificación permiten contar con este recurso directamente en el punto de consumo sin interrupciones. El establecimiento reduce la necesidad de almacenamiento y cuenta con una alternativa siempre disponible para clientes y colaboradores”, agrega Leandro Barrionuevo, cofundador de Somos PURA.

A medida que las nuevas generaciones priorizan experiencias alineadas con el bienestar, como la hidratación, los establecimientos enfrentan el reto de responder a estas demandas de forma eficiente y sostenible. Contar con acceso permanente a agua de calidad no solo contribuye a mejorar la experiencia del cliente, sino que permite a los negocios adaptarse a una tendencia de consumo que seguirá ganando terreno en los próximos años.

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