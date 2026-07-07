Importancia de una buena alimentación y actividad física en el trabajo

Además de la alimentación, el movimiento es clave para la salud, especialmente en trabajos donde se permanece mucho tiempo sentado

Por la Mtra. Paulina Elizabeth Ochoa Moreno, profesora de la carrera de Ciencias de la Nutrición de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG)

La forma en como nos alimentamos durante la jornada laboral influye directamente en nuestra energía, concentración, estrado de ánimo y salud a largo plazo. Las personas pasan un tercio del día en el trabajo, lo que convierte este espacio en un punto clave para construir o descuidar hábitos saludables.

Una alimentación adecuada nos ayudará a rendir mejor y prevenir enfermedades. Aprender a organizar lo que comemos y cómo nos movemos durante el día es fundamental, por ello te comparto algunos consejos prácticos que te ayudarán a mejorar tus hábitos.

Primero es importante que no te saltes el desayuno, es lo primero que el cuerpo recibe después de dormir y ayunar durante la noche. Si te lo saltas corres el riesgo de presentar más hambre a lo largo del día. Si no te da mucha hambre por la mañana, intenta empezar con algún licuado y, posteriormente, incorporar más alimentos.

Aunado a lo anterior es importante llevar comida preparada hecha en casa, eso será una estrategia muy importante, además de ayudar con tu economía, te ayudará a tener un mejor control sobre lo que estás consumiendo

Lleva snacks saludables al trabajo para que cuando tengas hambre puedas consumirlos; te recomiendo fruta fresca en pieza o picada, yogur natural sin azúcar añadida, nueces o semillas, o verduras como pepino y jícama con limón y chile.

Mantente hidratado, el agua es esencial para mantener nuestro organismo sano. Se recomienda beber entre 1.5 y 2 litros al día, lleva contigo un termo siempre para que puedas rellenar de agua, y puedes optar por incorporar a tu agua fruta natural sin azúcar añadida para darle sabor.

Evita lo más posible el consumo de bebidas azucaradas, refrescos, botanas fritas, dulces y pan dulce. Esto solo genera en la mayoría de las ocasiones menos saciedad y más sueño.

Destina un día de tu semana para cocinar tus alimentos y tenerlos listos para optimizar tiempos, por ejemplo, puedes hacer hot cakes o wafles y guardarlos en el refrigerador y consumirlos a lo largo de la semana. Con pulpas de agua frescas puedes hacer paletas de hielo hechas con frutas naturales para postre y dejar listas algunas verduras picadas un día antes. También puedes optar por comprar algunas frutas y verduras congeladas y ya con ello hacer tus licuados.

Además de la alimentación, el movimiento es clave para la salud, especialmente en trabajos donde se permanece mucho tiempo sentado; levántate cada 1-2 horas para mejorar la circulación y reducir la fatiga. Realizar estiramientos sencillos en cuello, hombros, espalda y piernas, ayuda a prevenir dolores musculares y mejora la postura.

Usa las escaleras cuando sea posible, es una forma sencilla de incorporar actividad física sin necesidad de tiempo extra. Activa tu cuerpo en pausas cortas, puedes hacer movimientos simples como marcha en el lugar, sentadillas suaves o movilidad en brazos. Cuida tu postura, así evitarás alguna lesión muscular.

Fuera del trabajo y en tu tiempo libre busca alguna actividad que te guste realizar como nadar, bailar, andar en bicicleta, gimnasio, entre otros; también pintar, tocar algún instrumento o cantar, todo ello fomentará otras habilidades y también te ayudará a relajarte.

Cuidar la alimentación y mantenerse activo en el trabajo no requiere cambios extremos, sino pequeños hábitos constantes. Planear lo que comes, mantenerte hidratado y moverte durante el día pueden marcar una gran diferencia en tu bienestar. Invertir en tu salud mientras trabajas es una de las mejores decisiones que puedes tomar, ya que no solo mejora tu calidad de vida, sino también tu rendimiento diario.