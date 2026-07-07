“Triste Destino” es el nuevo sencillo del internacional Grupo Mijez

-Agrupación surgida en Oaxaca, conocida por “Los Reyes del Upa Upa”-

-Han llevado el sabor de la cumbia mexicana por todo lo alto en la República Mexicana y la Unión Americana.

Por Mino D’Blanc

“Triste Destino” es el nuevo sencillo de Grupo Mijez, mismo que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

-Surgimiento de Grupo Mijez:

Fue en Oaxaca en el año 1982 como un homenaje a la región mixe de dicho estado, aunque radican en el Estado de México.

-Significado de Mijez:

“Hombres y mujeres del campo y la montaña que nunca fueron vencidos”.

-Integrantes del Grupo Mijez y dotación instrumental:

Jesús Chávez Torres (manager), Esteban Chávez Torres (locución, jarana y voz), Juan Chávez Torres (locución y coros), Yamile Areli Chávez Moreno (güiro y coreografías), Javier Alexander Chávez González (tambor alegre), Jesús Christian Chávez Moreno (trompeta y voz), Gonzalo Rafael Chávez Moreno (percusión y voz), Daniel Jorge Chávez Moreno (timbales y acordeón), Carlos Manuel Chávez Hernández (`percusión electrónica y voz), Marco Antonio Alcalá González (bajo electrico), Alejandro Arellano Moreno (piano), Luis Ángel Chávez San Agustín (piano y voz) y Miguel Eduardo Chávez San Agustín (trompeta y voz).

-Especialidad del Grupo Mijez:

Es la cumbia sonidera en México y en Estados Unidos, misma que los ha consolidado como uno de los referentes más representativos del género. De hecho, han sabido llevar “el sabor de la cumbia mexicana” por todo lo alto, no solo en nuestro país, sino a partir del año 2007 tienen actividad muy constante en toda la Unión Americana.

-Grupo Mijez: “Los Reyes del Upa Upa” y sus alcances en plataformas y redes sociales:

Son conocidos por miles de seguidores como “Los Reyes del Upa Upa”

En plataformas digitales superan 1.2 millones de oyentes mensuales en Spotify y mantienen una audiencia en más de 25 países.

Sin duda alguna, una de las grabaciones más importantes en la historia de Grupo Mijez es “El Llanto de los Luceros”, misma que supera 100 millones de reproducciones y visualizaciones en YouTube, Apple Music y Spotify. Por su parte, “Cumbia Lorana” alcanzó más de un millón y medio de reproducciones tan solo a las 24 horas de que fue estrenada.

-Algunas de las producciones discográficas de Grupo Mijez:

“Cumbia del Monte”, “Nadie me verá llorar”, “Cumbia Torera”, “La cumbia de la nalgoncita”, “Cumbia de los clarinetes” “La cumbia rebaja”, “Bolero”, “Cocacolos”, “Cumbia Chilanguera”, “Son Calenda”, entre otros, forman parte de su discografía.

-Dos de los logros más importantes de Grupo Mijez:

Es la primera agrupación sonidera en haber interpretado “Las Mañanitas” a la Virgen de Guadalupe en la Basílica y en haber musicalizado una celebración eucarística con ritmos de cumbia.