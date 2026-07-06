Bélgica hizo añicos las “trampas” de Infantino-Trump y eliminó a EUA con goleada

• Los Diablos Rojos aplastaron 4- 1 a Estados Unidos y avanzaron a los cuartos de final, donde enfrentarán a España

Leonardo Guzmán Hernández

La Selección de Bélgica dejó atrás toda la polémica de los últimos días y respondió en la cancha con una actuación contundente al golear 4-1 a Estados Unidos, resultado con el que selló su clasificación a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El encuentro estuvo marcado por el ambiente generado tras la habilitación de Folarin Balogun, quien pudo disputar el partido luego de que la FIFA suspendiera su sanción tras una llamada del presidente estadounidense Donald Trump a Gianni Infantino, decisión que provocó la protesta formal de la Federación Belga y un intenso debate sobre la independencia de los órganos disciplinarios del organismo.

Lejos de dejarse distraer por la controversia, el conjunto dirigido por Rudi García fue ampliamente superior.

Charles De Ketelaere abrió el marcador en la primera mitad y Hans Vanaken recuperó la ventaja antes del descanso, después de que Estados Unidos logró empatar por conducto de Malik Tillman, pero la reacción duró poco, ya que Bélgica volvió a imponer condiciones con goles de Leandro Trossard y Romelu Lukaku, sentenciando una victoria que nunca estuvo realmente en peligro. Balogun, protagonista de la polémica durante toda la semana, tuvo escasa incidencia en el encuentro y no pudo evitar la eliminación del conjunto de Mauricio Pochettino.

Con este triunfo, Bélgica se instala entre las ocho mejores selecciones del Mundial 2026 y ahora tendrá un desafío de máxima exigencia frente a España, que también avanzó con autoridad.

Mientras tanto, la eliminación de Estados Unidos deja abierto el debate sobre la decisión de la FIFA de habilitar a Balogun, una resolución duramente cuestionada por distintos sectores del futbol internacional, pero que finalmente no cambió el desenlace deportivo: Los Diablos Rojos hablaron en la cancha y continúan con vida en la lucha por el título.