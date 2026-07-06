¡Merecido! Estos son los seleccionados mexicanos que podrían ir a Europa tras su participación en el Mundial 2026

TELEDIARIO

La participación de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026 ha llegado a su fin tras un enfrentamiento épico contra su similar de Inglaterra.

A pesar de la dolorosa caída por 3-2 en el Estadio Ciudad de México, el representativo nacional dejó una impresión gratificante tanto en la afición como en el ámbito internacional.

El propio estratega inglés, Thomas Tuchel, no escatimó en elogios para el conjunto azteca, asegurando que el duelo tuvo la intensidad de una final y reconociendo la enorme pasión y solidez del equipo mexicano.

¿Qué jugadores mexicanos podrían ir a Europa tras su gran participación en el Mundial 2026?

Esta destacada actuación, sumada a la base de jugadores jóvenes que hereda Rafael Márquez para el próximo proceso mundialista, ha servido como la vitrina perfecta para que diversos clubes de Europa pongan sus ojos sobre las figuras del ‘Tri’.

Erik Lira

Uno de los nombres que más ha sonado para cruzar el Atlántico es Erik Lira. El mediocampista de Cruz Azul ha sido fundamental en el esquema táctico, destacando por su regularidad y capacidad de recuperación de balón.

Reportes recientes indican que la directiva cementera ya tiene sobre la mesa una oferta formal proveniente de Europa.

Entre los clubes interesados figuran la AS Roma y el Napoli en Italia, el Girona en España, así como el AZ Alkmaar de los Países Bajos. Incluso visores de la Premier League, específicamente del Brentford y Bournemouth, han seguido de cerca su evolución durante el torneo.

Raúl ‘Tala’ Rangel

En la portería, Raúl ‘Tala’ Rangel se ha consolidado como una de las grandes revelaciones tras mantener su valla invicta durante cuatro partidos consecutivos en la justa veraniega.

Este rendimiento histórico ha provocado que equipos como el Sporting de Lisboa en Portugal y el Feyenoord en los Países Bajos realicen sondeos iniciales.

Aunque las Chivas del Guadalajara ya habrían rechazado una propuesta del FC Copenhague por considerarla insuficiente, el interés por el arquero sigue creciendo en ligas de España y Escocia.

Gilberto Mora

La juventud también reclama su lugar en la élite. Gilberto Mora, con apenas 17 años, se ha convertido en el objeto de deseo de gigantes como el Barcelona y el Manchester United.

Durante el cruce de Octavos de Final, el Liverpool envió cazatalentos para analizar específicamente los movimientos del juvenil de Xolos, cuyo valor de mercado ya se estima cercano a los 10 millones de euros.

Brian Gutiérrez

Por otro lado, Brian Gutiérrez, quien milita en el ‘Rebaño Sagrado’, ha despertado un interés concreto en la Ligue 1 de Francia.

La directiva tapatía ha fijado su salida en una cifra no menor a los 10 millones de dólares, reflejando el gran impacto que ha tenido el mediocampista mexicoestadunidense con la camiseta nacional.

Israel Reyes

En el sector defensivo, Israel Reyes aparece como otro candidato firme para emigrar. El polivalente jugador del Club América, capaz de desempeñarse como central, lateral o contención, ha sido vinculado con la AS Roma, equipo que busca fortalecer su zona baja con talento joven.

Aunque el rigor táctico de Italia parece adecuado para su perfil, el futbolista ha manifestado abiertamente que su sueño profesional sería jugar en la liga de España.

Julián Quiñones

Finalmente, la cuota goleadora de la Selección también tiene pretendientes. Julián Quiñones, tras coronarse campeón de goleo en la liga árabe y anotar cuatro tantos en este Mundial, ha llamado la atención de clubes en Francia.

Su representante confirmó que existen posibilidades reales de que el delantero fiche por un equipo galo tras su participación mundialista.

Roberto ‘Piojo’ Alvarado

De igual forma, Roberto ‘Piojo’ Alvarado, máximo asistente del ‘Tri’ en el torneo, está en el radar del Porto en Portugal y nuevamente del FC Copenhague, además de un fuerte interés del Flamengo en Brasil.

Con este panorama, el futbol mexicano se prepara para lo que podría ser una exportación masiva de talento hacia las ligas más competitivas del mundo.