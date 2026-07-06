Mundial 2026: revelan balón oficial que usarán en semifinales y final

MEDIO TIEMPO

El final del Mundial 2026 está cada vez más cerca, los partidos de Cuartos de Final poco a poco se van formando, y ante esto Adidas ya reveló el balón oficial que se estará utilizando para los duelos finales.

Semifinales, la final de bronce y la final de la Copa Mundial tendrá el mismo diseño de balón, llamado Trionda Final, con colores exclusivos para estos encuentros en los que jugarán las cuatro mejores selecciones.

¿Cómo es el balón oficial para las finales del Mundial 2026?

El diseño está basado en el Balón Oficial de Partido TRIONDA presentado en octubre de 2025, ahora etiquetado como TRIONDA FINAL, señalando que se evoluciona el diseño del balón oficial manteniendo la misma construcción orientada al rendimiento.

Se destaca que por primera vez en la historia del Mundial de la FIFA, adidas actualiza el bañón más allá del tradicional de color, introduciendo un diseño dedicado que refleja la magnitud de los partidos finales del torneo.

¿De qué color es el balón para las finales?

El diseño de TRIONDA FINAL tiene un acabado dorado premium colocado sobre una base negra para elevar el aspecto y la sensación del balón. Se complementa con acentos dinámicos de rosa y rojo, que inyectan energía en el diseño.

La tecnología del balón

La bola conserva la misma construcción de cuatro paneles, forma de panel y estructura de superficie que TRIONDA; diseñada con juntas intencionadamente profundas y texturas de superficie estratégicamente colocadas, apoyando una aerodinámica óptima y estabilidad en vuelo.

“La TRIONDA FINAL también incorpora la última evolución de la tecnología adidas Connected Ball, que proporciona datos precisos de la pelota en tiempo real para facilitar la toma de decisiones más rápida por parte de los árbitros, al tiempo que mejora la información sobre el juego”, menciona el comunicado de adidas.

También presenta un enfoque tipográfico audaz integrado directamente en los gráficos de los paneles.

Las cuatro últimas ciudades anfitrionas, Dallas, Atlanta, Miami, Nueva York y Nueva Jersey, las cuales aparecen de forma destacada en el bloque principal del diseño, mientras que las demás ciudades anfitrionas se incorporan dentro de los elementos gráficos triangulares.

El balón oficial del Partido ya está a la venta en tiendas de adidas.