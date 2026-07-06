Infantino, el abyecto; la FIFA, sometida

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

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Quiero pensar que es una simple casualidad afortunada para ella el que las dos primeras anotaciones de la selección de Estados Unidos contra Paraguay y Australia hayan sido autogoles, aunque no es nada frecuente que un mismo equipo se vea beneficiado más de una vez en un solo torneo con este tipo de ¿accidentes?: Estados Unidos vence a Australia y es el segundo clasificado a los dieciseisavos de final

Porque en este momento no se juega un mundial, sino dos: Uno desde la cancha, con los jugadores, cuerpos técnicos, árbitros y aficionados, que, principalmente en México, hacen su fiesta, festejan, aplauden, disfrutan y algunos hasta lanzan “teorías de conspiración”, pero todo forma parte de lo mismo; es decir, de lo que sucede con la pelota.

La otra “Copa del Mundo” no es de árbitros ni futbolistas, tampoco se juega en los estadios, sino en escritorios, aeropuertos, hoteles y oficinas burocráticas, con seudopolíticos, directivos de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), especialmente Gianni Infantino, que convirtió lo que solía ser un espectáculo POPULAR en un PRIVILEGIO para las élites, no solamente contra millones de aficionados excluidos de este mundial, sino –incluso – contra algunas selecciones, jugadores, árbitros. MALTRATADOS, humillados por Donald Trump y Estados Unidos.

Hoy, el fútbol –como negocio y deporte – no es rehén de la FIFA, Infantino, las televisoras o las diferentes confederaciones continentales y regionales, como UEFA, Conmebol y Concacaf, sino de los intereses económicos de Estados Unidos y las filias y fobias personales y políticas de Donald Trump: Una de las primeras víctimas de la pareja maldita, Trump-Infantino, Omar Abdulkadir fue recibido como héroe en Somalia

DE PRESIDENTE DEL ORGANISMO INTERNACIONAL MÁS NUMEROSO Y PODEROSO DEL MUNDO A SIMPLE TÍTERE AMBICIOSO Y SOMETIDO

De un sujeto como Donald Trump (racista, misógino, homofóbico, megalómano, mentiroso contumaz, con severas y cada vez más demostradas acusaciones de pedófilo), no podía esperarse más que exactamente el mismo trato que los americanos han dado a jugadores y árbitros africanos, asiáticos, latinos: Negación de quedarse en su territorio, de visas, revisiones humillantes y exhaustivas, etc.

Por ende, nadie puede decirse sorprendido de las trabas y obstáculos antideportivos, que los organizadores de la Copa del Mundo y el gobierno americano han puesto a conjuntos, como Irán: ¡Escándalo en el Mundial! Irán denuncia trato hostil de EU y lanza un desesperado pedido a la FIFA

El cinismo trumpista llegó al extremo de ofrecer a la presidenta de Italia, Giorgia Meloni, que su escuadra supliera a la iraní, pese a que los asiáticos se ganaron en la cancha su participación, mientras los europeos fracasaron por tercer torneo seguido: Italia: “No es posible” la repesca mundialista propuesta por Trump

¿Tan dueño de Infantino y la FIFA se asumió Trump que no tuvo el menor empacho en tratar de impedir la participación de Irán en el torneo? Aunque italianos y la misma FIFA rechazaron esta auténtica locura, lo que más preocupa e indigna es la tibia o NULA respuesta de Infantino ante los ataques americanos contra jugadores, selecciones y árbitros.

Al contar con más afiliados que la misma Organización de las Naciones Unidas (ONU), hace poco la FIFA y su cabecilla en turno estaban o eran los de mayor poder e influencia en el orbe. Hoy, Gianni Infantino es un simple títere ambicioso y sometido ante Trump, como lo demostró el él mismo al inicio del mundial, cuando prohibió a jugadores y periodistas el uso del español, uno de los idiomas que más desprecia el presidente de Estados Unidos: La nueva prohibición de FIFA a los jugadores en pleno Mundial 2026

QUE RENUNCIE ANTES DE QUE ACABE CON EL FÚTBOL ORGANIZADO Y LA COPA DEL MUNDO

Empero: Nada extraña en los ataques de Trump y sus cómplices contra jugadores, árbitros y aficionados de países a los que él y los suyos desprecian. Lo que alarma y preocupa más es la pasividad de Infantino y la FIFA ante los arranques trumpistas: Suiza toma precauciones por presencia de serpientes cerca de su campamento mundialista.

Trump no es el primer presidente y/o jefe de gobierno de un país organizador del mundial, que intenta imponer sus intereses, filias y fobias antes o durante el torneo. En 1966, la copa se realizaría en Inglaterra, que amenazó con vetar a Corea del Norte, para quedar bien con los surcoreanos y a pesar de que los comunistas habían ganado en la cancha su boleto al torneo.

El entonces presidente de la FIFA, inglés, por cierto, Stanley Rous, advirtió al comité organizador de la Copa del Mundo y al gobierno británico que, si se atrevía vetar a los norcoreanos, les quitaría la sede. Así, lo deportivo se impuso a lo político y los dirigentes del organismo futbolero pusieron en su lugar a los jerarcas del imperio.

INFANTINO QUITA SANCIÓN A BALOGUN Y OBLIGA A PREGUNTARSE QUÉ MÁS ESTÁ DISPUESTO A HACER PARA QUEDAR BIEN CON TRUMP

Lamentablemente, 62 años después, la organización que decide a nombre del fútbol organizado está sometida a los deseos, intereses, caprichos, filias y fobias de un sujeto ajeno a él y que –estoy seguro –en su vida nunca pateó un balón. Por culpa de un Gianni Infantino abyecto, ambicioso, postrado.

La abyección vil de Infantino ante Trump fue ratificada con el PRIVILEGIO que el infame presidente de la FIFA decidió dar a la selección de Estados Unidos al quitarle a su goleador, Folarin Balogun, la suspensión automática para jugar ante Bélgica, luego de su expulsión en el encuentro previo ante Bosnia -herzegovina.

En este contexto, los equipos que todavía permanecen en el mundial deberían preguntarse ¿qué más está dispuesto a hacer Infantino, para agradar a Trump?

¿Habrán pactado que Estados Unidos llegue a semifinales o más lejos a través de arbitrajes a modo, como ocurrió con Corea del Sur en 2002?