La nueva prohibición de FIFA a los jugadores en pleno Mundial 2026

REFEREE

La Copa del Mundo de 2026 no solo está dejando emociones dentro de la cancha. A pocos días del arranque del torneo, la FIFA también ha quedado en el centro de varias polémicas relacionadas con aspectos fuera del terreno de juego. Desde las restricciones iniciales al uso del español en algunas conferencias de prensa hasta las críticas por los protocolos de organización, el organismo ha tenido que responder a distintos cuestionamientos durante el certamen.

Otro detalle que ha llamado la atención entre aficionados y periodistas es la forma en que la FIFA protege a sus patrocinadores oficiales. En varias sedes del Mundial se han cubierto o modificado referencias comerciales de los estadios para evitar que aparezcan marcas ajenas a los socios del torneo. Ahora, esa política también ha alcanzado directamente a los futbolistas.

¿Cuál es la nueva prohibición de FIFA para los jugadores?

La FIFA ha endurecido sus normas comerciales y prohibió que los jugadores exhiban marcas no autorizadas dentro de las zonas oficiales del Mundial 2026. La medida afecta especialmente a quienes utilizan audífonos o accesorios con logotipos visibles de empresas que no forman parte de los patrocinadores oficiales del torneo.

El caso que encendió la conversación fue el del alemán Jamal Musiala. Antes de uno de los compromisos de Alemania, el mediocampista apareció utilizando audífonos Beats by Dre, una marca ampliamente reconocida a nivel mundial pero que no figura entre los socios comerciales de la FIFA. Según diversos reportes, al futbolista se le solicitó cubrir el logotipo del producto antes de ingresar a espacios oficiales relacionados con la competencia.

La decisión forma parte del reglamento comercial del Mundial, que busca garantizar exclusividad a las empresas que pagan millones de dólares por asociar su imagen al torneo. Bajo estas normas, cualquier marca que no forme parte de la lista oficial de patrocinadores tiene restringida su exposición en áreas controladas por la FIFA, incluso cuando aparece de manera indirecta a través de los propios jugadores.

La situación generó debate en redes sociales, donde muchos aficionados consideraron excesivo que se pidiera ocultar el logotipo de unos audífonos personales. Sin embargo, para la FIFA se trata de una política habitual en sus grandes eventos y una forma de proteger los acuerdos comerciales que sostienen buena parte de la organización de la Copa del Mundo.