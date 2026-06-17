México vs Corea: horario y lugar para ver el partido en el Baja Fut Fest

EL SOL DE MÉXICO

Tijuana.- Este jueves 18 de junio el Baja Fut Fest recibirá al público para el México contra Corea, un espacio diseñado para la transmisión en vivo de 52 partidos de la Copa Mundial de Fútbol.

Para disfrutar de la transmisión en vivo del Mundial 2026, se habilitó un espacio que contará con la instalación de mil sillas, pantallas para la transmisión de los partidos, zona gastronómica y baños portátiles.

Horario y Sede

Este jueves 18 de junio se enfrentarán México contra Corea del Grupo A y los tijuanenses podrán disfrutar de la transmisión en vivo en la Avenida Revolución con entrada gratuita en punto de las 6:00 de la tarde.

Cabe destacar que Canadá y Qatar también tendrán un encuentro a las 3:00 de la tarde, el cual también se transmitirá en las pantallas de Baja Fut Fest.

El Baja Fut Fest estará habilitado y abierto al público hasta el 27 de junio, operando como el punto de encuentro principal para la afición tijuanense durante la justa mundialista.

Consulta los encuentros que podrás disfrutar de manera gratuita de la Selección Mexicana y muchos más con ambiente familiar en la Zona Centro de Tijuana.