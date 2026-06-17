Familias poblanas reciben viviendas

-Puebla supera en 53 por ciento la meta inicial y proyecta 75 mil hogares con inversión histórica.

-El gobernador Alejandro Armenta Mier encabezó, junto al director del INFONAVIT, Octavio Romero y el subsecretario de SEDATU, Alfonso Iracheta, un enlace remoto con la presidenta Claudia Sheinbaum desde Puebla.

Desde Puebla

PUEBLA, Pue.- Como parte del programa Vivienda para el Bienestar, el gobernador Alejandro Armenta Mier, el subsecretario de Ordenamiento Territorial, Urbano y Vivienda, José Alfonso Iracheta Carroll, y el director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), Octavio Romero Oropeza, entregaron viviendas nuevas en el fraccionamiento Lomas de San Miguel, mediante un enlace con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante la Mañanera del Pueblo.

José Alfonso Iracheta Carroll informó que esta entrega corresponde a la primera etapa de un total de 94 acciones previstas para la entidad. En compañía de los beneficiarios Miguel Hernández y Paulina Mora, destacó que la meta original para Puebla era de 48 mil 700 viviendas; sin embargo, la cifra alcanzó casi 75 mil, lo que representa un incremento del 53 por ciento.

Precisó que actualmente existen 36 proyectos habitacionales en ejecución por parte del INFONAVIT y otros organismos de vivienda, los cuales contemplan la construcción de 16 mil 424 viviendas en distintos municipios del estado.

Detalló que el INFONAVIT edificará 45 mil viviendas, la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) 20 mil y el FOVISSSTE ya puso en marcha un programa para 9 mil 386 hogares. Estas acciones representan una inversión de 44 mil 632 millones de pesos.

Asimismo, señaló que este esfuerzo generará 104 mil empleos directos y 156 mil empleos indirectos, además de beneficiar a más de 125 mil personas y cerca de 35 mil familias poblanas.

El gobernador Alejandro Armenta Mier destacó el impacto social de este programa, especialmente para quienes enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad. Subrayó el caso de Miguel Hernández, quien tiene discapacidad visual, así como de su esposa Paulina Mora, quienes durante años destinaron gran parte de sus ingresos al pago de renta y hoy cuentan con una vivienda propia con una mensualidad accesible.

Con evidente emoción, Miguel Hernández expresó: “No tiene idea el gusto que tengo de escucharla, la felicidad que nos invade por este momento y nunca creí llegar a tener esta oportunidad de poder tener mi propia vivienda para nuestra familia”. Por su parte, Paulina Mora señaló que el pago de renta representaba una carga importante para su economía y agradeció la oportunidad de contar con una casa propia.

La presidenta Claudia Sheinbaum felicitó a la pareja y reiteró que el propósito de Vivienda para el Bienestar consiste en brindar a las familias mexicanas un patrimonio digno y seguro.

Finalmente, el director general del INFONAVIT, Octavio Romero Oropeza, informó que en el país existen 91 conjuntos habitacionales dentro de este programa, con 23 mil 700 viviendas colocadas. Añadió que durante junio abrirán 11 nuevos desarrollos en diversas entidades federativas.

Respecto al fraccionamiento Lomas de San Miguel, explicó que contempla la construcción de 832 viviendas y que en esta ocasión 96 familias recibieron las llaves de su nuevo patrimonio.