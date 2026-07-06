Financiamiento automotriz: pese a crecimiento, se mantiene rigidez

Staff/RG

El índice de oportunidad de enero a diciembre de 2025 bajó de las 68 mil 27 unidades con equivalente a 39.227 millones de pesos en 2024 a 61 mil 910 unidades con equivalencia de 32.860 millones de pesos: AMDA

Este comportamiento tiene varios factores como es una mayor penetración del crédito automotriz, mayor actividad de financieras y bancos con nuevos jugadores en el mercado que han llegado al país en los últimos años y un mejor desempeño de algunos segmentos: Ken Charles, director digital de MStar

Ciudad de México. – El índice de oportunidad de enero a marzo de 2026 se estimó en 15 mil 356 unidades, es decir, el equivalente a 8.082 millones de pesos de acuerdo con datos de AMDA, Jato Dynamics y Urban Sience. “Este dato se refiere a la cantidad de vehículos nuevos que podrían haber sido financiados en un periodo específico, lo que representa un mercado potencial”, explica Ken Charles, director digital de la financiera MStar, quien agrega que el índice del primer trimestre del año muestra datos similares a los de 2025, cuando la estimación era de 15 mil 491 unidades por financiar con un equivalente ligeramente superior de 9.036 millones de pesos.

Sin embargo, si observamos los acumulados de enero a diciembre de 2024 con respecto al mismo periodo de 2025, vemos que este índice se ha reducido, de las 68 mil 27 unidades con equivalente a 39.227 millones de pesos frente a 61 mil 910 unidades con equivalencia de 32.860 millones de pesos el año pasado.

“Este comportamiento tiene varios factores como es una mayor penetración del crédito automotriz, mayor actividad de financieras y bancos con nuevos jugadores en el mercado que han llegado al país en los últimos años y un mejor desempeño de algunos segmentos como son las unidades de usos múltiples (SUV), que es justo donde el índice de oportunidad es mayor”, explica Ken Charles.

En 2025, 72.9% de las colocaciones de vehículos en compras al menudeo se hizo mediante financiamiento a nivel nacional según datos de AMDA junto con JATO Dynamics y Urban Science, dato superior al total de 2024, donde el financiamiento tuvo una participación de 68.4% de las colocaciones a nivel nacional.

“Este año la previsión es que la representatividad del financiamiento sea incluso superior, estimamos que pueda llegar al 80% de las colocaciones a nivel nacional”, indica Ken Charles. De enero a mayo de 2026 el nivel de financiamiento con respecto al número de compras al menudeo alcanzó un nivel nacional de 74.2% y en 27 estados del país la participación es igual o superior al 70% de acuerdo con AMDA.

Tasas de rechazo elevadas

A pesar de estos datos, el sistema financiero mexicano sigue mostrando rigidez y las tasas de rechazo se mantienen elevadas. “El contexto y la situación financiera de muchos mexicanos y mexicanas hace que las tasas de rechazo sigan siendo altas”, comenta Ken Charles. De acuerdo con los expertos en financiamiento, el rechazo promedio en una financiera cautiva es de 30% pero si le llegaran el 100% de los clientes sin los filtros de los distribuidores, su tasa de rechazo sería del 60% o 65%. En el caso de los bancos, la tasa promedio se encuentra en el 30% y en las financieras subprime la tasa de rechazo se encuentra en promedio en el 60 o 65%.

“Es decir, en México, en promedio, cinco de cada diez personas que buscan financiar su automóvil siguen siendo rechazadas”, cuenta Ken charles. El experto indica que entre las principales barreras que relegan a los mexicanos del acceso a financiamiento están su situación financiera y su capacidad económica. El otro factor es el historial crediticio. “Tener un mal historial en Buró de Crédito se ha convertido en una de las principales barreras para quienes buscan adquirir un automóvil en México. Sin embargo, lejos de detener la necesidad de movilidad, la realidad económica y laboral del país ha provocado que cada vez más personas recurran a opciones de financiamiento aun cuando arrastran problemas”, cuenta Ken Charles.

Actualmente los tiempos oficiales de permanencia en buró de crédito dependen del monto del adeudo, medido en UDIS (Unidades de Inversión). Si el monto es hasta de 25 UDIS (aproximadamente 215 pesos) es un año; si la deuda está entre los 25 y los 500 UDIS (entre 215 y 4,300 pesos) son dos años; si la deuda está entre 500 y 1,000 UDIS (entre 4,300 y 8,600 pesos aproximadamente) son 4 años y una deuda superior a los mil UDIS son seis años. Las condiciones para que se borre a los 6 años es que la deuda sea menor a 400 mil UDIS (aprox. 3.4 millones de pesos), que el crédito no esté en proceso judicial y que no se haya cometido fraude.

Ante esta coyuntura, varios grupos parlamentarios han impulsado una propuesta con cambios que están en discusión en el Congreso de la Unión para reformar la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia. Esta propuesta busca reducir el plazo máximo, que baje de 6 a 3 años, siempre y cuando la deuda haya sido liquidada; actualización inmediata, es decir obligar a las instituciones financieras a notificar la liquidación de una deuda en un plazo no mayor a 3 días hábiles y hacen hincapié en que el Buró de Crédito debe ser un historial de comportamiento y no un mecanismo de exclusión financiera para aquellos que ya corrigieron su situación.

“Más allá de las barreras que hoy siguen existiendo en México, nuestro objetivo es lograr reducir las tasas de rechazo por debajo del promedio del 60% en el segmento Subprime y poder aprobar 8 de cada 10 clientes en el Prime”, concluye Ken Charles.